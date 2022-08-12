Валерий Ананьев: Ответственные застройщики никогда не будут экономить на качестве материалов

На вопросы журналистов ответил глава строительного холдинга «Атомстройкомплекс», председатель комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Валерий Ананьев.



— Валерий Михайлович, по вашему мнению, как изменился строительный рынок в 2022 году? Какие тенденции вы можете выделить?



— Год, несмотря на турбулентность, у строителей выдался успешным. Проектный рынок работоспособен. Ведь когда у людей есть возможность приобретать жилье, они его приобретают. Какие бы события ни происходили, люди понимают, что качество жизни необходимо повышать. Задача государства и застройщиков — поддержать граждан в этом. Однако это можно сделать, только если работать сообща. Причем необходимо одновременно строить не только жилье, но и инфраструктуру. Именно этому сейчас уделяется особое внимание.



— Каковы итоги 2022 года для «Атомстройкомплекса»?



— Всего в этом году «Атомстройкомплекс» ввел 295 тыс. кв. м. различных площадей: 236 тыс. кв. м. жилья, порядка 60 тыс. кв. м. различных объектов, в том числе социального назначения, а также 45 тыс. кв. м. паркингов — то есть все то, что нужно для комфортной жизни горожан. Если говорить о жилых домах, то в начале года мы сдали жилой комплекс «Гаринский». Этот проект мы завершали в рамках помощи обманутым дольщикам. Также введены в эксплуатацию микрорайон в «Балтийском», район Nova Park, «Народные кварталы», Свобода Residence. Из социальных объектов стоит отметить детский сад в Краснолесье и глаукомный центр новой поликлиники МНТК «Микрохирургия глаза». Кроме этого, мы приняли участие в завершении строительных работ «Клиники сердца» рядом с Кардиоцентром. Мы никогда еще не строили одновременно такое количество социальных объектов, как сейчас. На сегодняшний день у нас в портфеле одновременно четыре школы, две больницы и такой крупный объект, как Дворец водных видов спорта.



— Какая доля рынка сейчас принадлежит вашей компании?



— По итогам года мы выполнили многие наши целевые показатели, в том числе добились увеличения доли рынка. Сегодня на рынке строительства существует высокая конкуренция и много объектов находится в продаже одновременно. «Атомстройкомплекс» имеет сравнительно небольшое предложение относительно остального рынка — от 5% до 10%. Однако, несмотря на это, мы держим долю рынка выше 10%. И она останется на том же уровне, несмотря на конкуренцию.



Что позволяет нам добиваться такой устойчивости по продажам? Это так называемый супермаркет новостроек. То есть это предложения в различных районах с различным метражом и наполненностью квартир — от студий до жилья для многодетных семей. Кроме этого, для квартир с большой площадью в наших домах предусмотрена эффективная планировка, где используется практически каждый метр. Это жилье с несколькими санузлами, с кухней-гостиной, с так называемой мастер-спальней или спальней с санузлом, с функциональными пространствами вместо ранее популярных больших коридоров. Кроме того, у нас имеются и специальные предложения: квартиры с террасами, антресолями, увеличенной высотой потолка. Ну и, конечно, востребованные однокомнатные квартиры. Именно такой большой спектр предложений позволяет нам удовлетворять спрос и чувствовать себя устойчиво на рынке.



Хочу добавить, что ежегодно мы получаем заключение рейтингового агентства АКРА, и в этом году мы в очередной раз подтвердили наш рейтинг, BBB+(RU). Наш прогноз сейчас оценивается как «позитивный», и мы планируем дальше поднимать наш кредитный рейтинг.



— Какие новые проекты запустит «Атомстройкомплекс» в 2023 году?



— Мы рассчитываем увеличить предложение, поэтому планируется открытие продаж новых объектов. Это будут площадки на улице Бабушкина, где, надеемся, вырастет новый микрорайон. Продолжим строительство следующей очереди Nova Park на Широкой Речке, застройку района Юг-Центр и новых кварталов в Пионерском поселке и на Химмаше. Мы продолжаем расширять географию, создавать современные проекты. И при растущем спросе нам будет что предложить нашим клиентам. Всего в 2023 году мы планируем ввести более 300 тыс. кв. м. различных площадей, более 180 тыс. кв. м. жилья.



Кроме этого, на 2023 год у нас запланирована большая доля социальных объектов. Всего мы планируем ввести порядка 100 тыс. кв. м., причем среди них такие знаковые объекты, как губернаторский лицей площадью более 30 тыс. кв. м., а также уникальный для Свердловской области и Екатеринбурга проект — Дворец водных видов спорта. Он строился по финской технологии и будет введен в эксплуатацию уже в I квартале 2023 года. Также нам предстоит сдать детский сад на 200 мест в поселке Мичуринский. Я надеюсь, что следующий год также будет для «Атомстройкомплекса» знаковым.



— Вы неоднократно говорили, что уральской столице нужна программа по строительству на 5-10 лет. Какие возможности она откроет?



— Я уже не раз говорил о том, что нельзя просто строить жилье: его необходимо обеспечивать необходимыми объектами инфраструктуры. Со многими подобными объектами бизнес справляется сам — магазины, парикмахерские, рестораны, аптеки. А вот школы, детские сады, дороги, парки необходимо своевременно возводить в рамках государственных программ. И здесь поодиночке нам не справиться — нужны совместные усилия. И программа, расписанная на несколько лет вперед, позволит консолидировать эти усилия. Для этого имеются все предпосылки. Во-первых, сегодня рынок сосредоточен в основном в руках крупных надежных застройщиков. И они локализованы в конкретных районах: на Широкой Речке, в Орджоникидзевском районе, на Уктусе, в Пионерском поселке, в районе Юг-Центр. Именно там сегодня представлены несколько крупных застройщиков и ведется массовое строительство. И там же должны появляться необходимые объекты инфраструктуры.



Застройщики сами смогут заранее выполнять проектные работы при условии создания совместно с городом и областью программы по строительству. Это позволит и бизнесу, и будущим покупателям понимать, чего ожидать от инфраструктуры в новом районе. Кроме того, наличие такой многолетней программы даст возможность привлекать различные формы финансирования — инфраструктурные облигации и кредиты, а также применять механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Но для этого программа по строительству должна быть прозрачна и всем понятна. И желательно, чтобы она ежегодно обновлялась, оставаясь актуальной. Это позволит избежать многих недоразумений с отсутствием инфраструктуры, которые ранее возникали при массовой застройке городов.



Замечу, что в рамках строительного комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) мы уже разрабатываем проект долговременной программы по строительству.



— Как вы оцениваете такую форму взаимодействия, как ГЧП? Как она зарекомендовала себя в текущем году?



— «Атомстройкомплекс» в этом году начал первый такой проект: ГЧП по строительству школы № 41 на ВИЗе. Сейчас мы уже завершаем укладку фундамента школы. Там идет реновация района, сносятся бараки, и новая школа, конечно, нужна. Я хочу поблагодарить власти Свердловской области и Сбербанк, которые поддержали нас, и мы вместе смогли оформить эту концессию. Мы получили кредит, за свой счет выполнили проектирование, сейчас ведем строительство и в течение 10 лет будем осуществлять эксплуатацию этого объекта. Это позволит нам опробовать, насколько совместные усилия помогут решить подобную задачу.



Какие преимущества нам даст этот проект? Ведь деньги государственные, и нам придется их возвращать. Понятно, что за время строительства себестоимость школы может вырасти, поэтому мы можем зафиксировать ее стоимость на сегодняшний день. Кроме того, у нас есть возможность привлечь профессионалов уже на стадии проектирования. Мы сами строим и будем эксплуатировать этот объект, и мы будем знать, как это сделать наиболее эффективным образом. Через 10 лет при передаче объекта мы передадим и опыт эксплуатации.



Все это позволяет утверждать, что с привлечением банковского кредитования в ГЧП есть смысл. И хотя кредиты не удешевляют стройку, они дают возможность произвести ее здесь и сейчас с высоким качеством.



Я надеюсь, что этот проект не станет единичным: мы уже работаем над концессией следующей школы в Пионерском поселке. В дальнейшем возможно применение ГЧП для строительства объектов здравоохранения и детских садов. Надеюсь, в будущем это станет нормой.



— Как на спросе и объеме продаж в текущем году отразилась льготная ипотека? Какие у вас ожидания по поводу продления и расширения госпрограммы?



— Без сомнения, льготная ипотека стала драйвером продаж в 2022 году, и ей воспользовалось большое количество людей. Хорошо, что эту программу продлили: это позволит увеличить количество жилья и в городе, и в стране. Льготная ипотека выгодна и для граждан, и для строителей, и для различных отраслей промышленности, а значит, и для государства. И субсидирование ипотеки является благом для развития отрасли.



— Планируете ли вы участвовать в работе по комплексному развитию территорий (КРТ) в 2023 году?



— Да, мы будем участвовать во всех современных мероприятиях, которые позволяют расширить возможности застройщиков. Механизм КРТ нужен и давно востребован. Нельзя строить объекты только на новом месте и оставлять без развития территории, которые были освоены до нас. Надо избавляться от ветхого жилья и от индивидуальной застройки там, где предусмотрена многоэтажная застройка. Город должен обновляться.



Однако мне не все нравится в законе о КРТ. В рамках строительного комитета СОСПП мы уже обсуждали, что закон необходимо дорабатывать, потому что пока остается много вопросов, в том числе в работе с землями индивидуальной жилой застройки (ИЖС). ИЖС и промплощадки нужно обязательно включать в закон о КРТ, чтобы город был современным, комфортным, построенным грамотно, без «лоскутных одеял». Чтобы застройщик, когда заходит на объект, имел возможность договориться со всеми собственниками и застраивать всю территорию можно было целиком, комплексно.



— Как вы считаете, будут ли застройщики массово заменять материалы в проектах на более дешевые, упрощать проекты?



— Это путь в никуда. Конечно, стройка часто растет в цене быстрее, чем спрос на квартиры, и все застройщики озабочены тем, как снизить себестоимость. Но серьезные ответственные строители никогда не пойдут на компромисс, не позволят себе сделать объект некачественным. Надо в первую очередь думать об эффективности и правильных проектных решениях. А это, прежде всего, применение новых современных материалов, которые позволяют при той же цене сделать объекты более качественными, современными, долговечными. Если вы хотите двигаться вперед и не потерять покупателей, необходимо развиваться только в направлении эффективности.



— Насколько сегодня высока зависимость уральских производителей стройматериалов от импортного оборудования? Как можно нивелировать риски в этой сфере?



— Отмечу, что стройке в этом отношении повезло, по крайней мере, в Свердловской области: мы обеспечены современными материалами, которые выпускаются на новейшем оборудовании, в том числе по западным технологиям. И на ближайшее время у нас есть все — от бетонных заводов до предприятий по производству фасадных и светопрозрачных конструкций и утеплителей. На сегодняшний день, чтобы обеспечить строителей, в регионе работают десятки заводов. Другое дело, что эти заводы надо обслуживать и своевременно модернизировать под новые виды продукции, под более современные технологии. Прогрессивные производители сегодня озабочены именно этим. Чтобы решить эту задачу, мы должны сотрудничать с производителями оборудования из тех стран, которые готовы нам поставлять свою продукцию. Кроме того, надо думать о том, какое оборудование мы сможем производить сами. Для этого необходимо развивать технологии и промышленность.



— Ощущаете ли вы нехватку кадров в строительстве?



— Мы системно решаем этот вопрос. Например, совместно с государством участвуем в программе «Профессионалитет». Этот проект позволяет максимально приближать к практике учебные программы в вузах, чтобы специалисты приходили на стройку более компетентными и мотивированными и представляли, чем им предстоит заниматься. Кроме этого, мы развиваем корпоративную культуру, чтобы люди получали удовольствие от работы. Для этого у нас есть корпоративная жилищная программа для сотрудников, которая позволяет им на льготных условиях приобретать жилье. Регулярно проводим различные программы для повышения квалификации и обучения персонала. У нас есть и разнообразные образовательные и творческие программы для детей. Для нас важна такая деятельность, потому что заинтересованный и замотивированный профессионал всегда эффективнее, чем человек не заинтересованный в собственном развитии, развитии предприятия и того дела, которым он занимается. Наша задача — создать мотивированный коллектив.



— Вы рассказывали, что «Атомстройкомплекс» планирует заняться реконструкцией Дома И. А. Сяно (улица Карла Либкнехта, 2). Расскажите, почему вы взялись за этот проект?



— Мы стараемся каждый год силами нашей организации реконструировать памятники. У нас большой опыт подобных работ, и мы планируем совершенствоваться в этом направлении. Реконструкция старых объектов повышает конкурентоспособность города. Кроме того, это позволяет сохранить и продолжить традиции строителей прежних поколений, которым было труднее, чем нам, ведь они строили города на новом месте.



Реконструировать Дом доктора Сяно будет намного сложнее, чем другие объекты, которыми мы занимались. Это требует больших затрат, серьезных навыков и компетенций. Тем более там сейчас расположена Детская художественная школа № 1 имени П.П. Чистякова и планируется обустройство помещений для Демидовского фонда. Это здание — знаковый для города объект. Дом очень сложный для реконструкции, поскольку первый этаж построен из кирпича, а второй — деревянный, и в целом строение сильно изношено. Однако мы с большим удовольствием принимаем участие в реконструкции, в следующем году все задачи, связанные с этим объектом, будут решены. И мы планируем и впредь заниматься реконструкцией памятников и знаковых для Екатеринбурга объектов.



Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»