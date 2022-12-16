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Гендиректор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев назвал 2022 год успешным для строительного рынка

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2022. Генеральный директор «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал об итогах 2022 года для строительной отрасли.

По его словам, несмотря на различные события, 2022 год можно считать успешным для строителей.

«Год, несмотря на турбулентность, у строителей выдался успешным. Проектный рынок работоспособен. Какие бы события ни происходили, люди понимают, что качество жизни необходимо повышать и покупать жилье. Задача государства и застройщиков — поддержать граждан в этом», — считает гендиректор строительной компании.

При этом он отметил, что результатов можно достичь только при условии сотрудничества застройщиков и властей. Только такой вариант работы позволяет не только строить жилье, но и одновременно развивать инфраструктуру в районах новостроек.

Валерий Ананьев также рассказал, что для «Атомстройкомплекса» год стал весьма продуктивным. Так, в 2022 году девелопер ввел 295 тыс. кв. м. различных площадей: 236 тыс. кв. м. жилья, порядка 60 тыс. кв. м. различных объектов, в том числе социального назначения, а также 45 тыс. кв. м. паркингов.

«По итогам года мы также выполнили наши целевые показатели, в том числе добились увеличения доли рынка. «Атомстройкомплекс» имеет сравнительно небольшое предложение относительно остального рынка — от 5% до 10%. Однако, несмотря на это, мы держим долю рынка выше 10%. И она останется на том же уровне, несмотря на конкуренцию», — отметил В. Ананьев.

Напомним, что в этом году Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») на уровне BBB+(RU). Прогноз изменен со стабильного на позитивный.

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