«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило кредитный рейтинг ООО «Атомстройкомплекс-строительство» (входит в структуру компании «Атомстройкомплекс») на уровне BBB+(RU). Прогноз изменен со стабильного на позитивный. Об этом сообщает пресс-служба застройщика.



Такая оценка дана в связи с сильной рыночной позицией компании, крепким бизнес-профилем, низкой долговой нагрузкой, очень высокой оценкой обслуживания долга и сильной ликвидностью. Девелопер оптимизирует структуру и систему управления, увеличивает объемы текущего строительства, что способствует изменению прогноза по кредитному рейтингу. Объем текущего портфеля строительства составляет 353,5 тыс. кв. м.



«Мы строим во всех районах города жилье разного класса, в портфеле — квартиры площадью от 20 до 366 кв. м. Это и жилье массового спроса (функциональные студии и однокомнатные квартиры), и линейка квартир нишевого спроса (пентхаусы, двухуровневые квартиры, варианты с террасами и так далее). Однако основу сбытового ядра традиционно составляют семейные квартиры с эффективными планировками — с кухней-гостиной, двумя или тремя спальнями, одна из которых — мастер-спальня», — отметил коммерческий директор «Атомстройкомплекса» Данил Кузнецов.



Средняя площадь квартиры, которую продает «Атомстройкомплекс», больше, чем в среднем по рынку. Сохраняя основные параметры базового продукта, девелопер активно развивает опциональность: покупатель имеет максимальную свободу в выборе комплектации квартиры. Например, он может отказаться от стандартной отделки или же выбрать улучшенную, плюс заказать меблировку и установку бытовой техники от застройщика.



Помимо девелоперских проектов в рамках государственных контрактов, «Атомстройкомплекс» ведет строительство объектов общей площадью 170,3 тыс. кв. м. — это стратегически важные для развития Екатеринбурга объекты социального назначения: школы, детские сады, медицинские учреждения и так далее. Компания нацелена на комплексное развитие городской среды.