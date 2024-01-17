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Вчера, 14:42

НКР и АКРА подтвердили кредитный рейтинг Брусники на уровне А-

УрБК, Москва, 20.02.2024. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердили кредитный рейтинг строительной компании Брусника на уровне А-. Прогноз от обоих агентств стабильный, сообщает Telegram-канал застройщика.

Оценки категории «А» означают умеренно высокий уровень кредитоспособности. В пресс-службе компании полученные оценки объяснили, во-первых, сильным бизнес-профилем Брусники (так, девелопер открыл продажи в Москве, а в 2024 году планирует открыть еще три площадки внутри МКАД).

Во-вторых, оценки обусловлены тем, что финансовые показатели идут вверх (по итогам 2023 года продажи Брусники увеличились до 472 тыс. кв. м. (+108% к 2022 году). Девелопер прогнозирует прирост выручки в 2024 году на 55%, а EBITDA (прибыль компании до вычета процента по кредитам, налога на прибыль и амортизации по основным нематериальным активам) вырастет более чем в два раза и достигнет 15 млрд руб.

В третьих, оценки связаны с высокой ликвидностью компании и исполнением ею планов по снижению долговой нагрузки. В четвертых — с высоким уровнем корпоративного и стратегического управления.
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