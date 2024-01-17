НКР и АКРА подтвердили кредитный рейтинг Брусники на уровне А

УрБК, Москва, 17.01.2024. Строительный холдинг Брусника ввел в эксплуатацию 22 объекта общей площадью 294 тыс. кв. м. в ...11.07.2023 Компании «МегаФон» присвоили максимальный рейтинг кредитоспособности
рБК, Москва, 11.07.2023. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили ПАО ...02.03.2023 Агентства АКРА И НКР присудили компании Брусника высокий уровень рейтинга
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Компания Брусника получила рейтинг А- от агентств АКРА И НКР. При этом специалисты НКР ...22.09.2021 АКРА повысило кредитный рейтинг головной структуры ГК «КОРТРОС»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...07.09.2018 АКРА повысило кредитный рейтинг Свердловской области до уровня А(RU)
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2018. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...