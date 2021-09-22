Компании «МегаФон» присвоили максимальный рейтинг кредитоспособности

рБК, Москва, 11.07.2023. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили ПАО «МегаФон» рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.



Как сообщает пресс-служба оператора связи, АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «МегаФон» до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций, выпущенных компанией, также установлен на уровне ААА (RU).



Согласно сообщению АКРА, повышение рейтинга «МегаФона» связано с улучшением бизнес-профиля компании благодаря более сильным финансовым и операционным показателям по итогам прошлого года в ключевом сегменте бизнеса — мобильной связи — в сравнении с основными конкурентами, а также с повышением качественной оценки долговой нагрузки компании.



Агентство «Эксперт РА», в свою очередь, присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО «МегаФон» на уровне ruAAA по национальной шкале, прогноз по рейтингу стабильный.



По мнению экспертов, стратегия «МегаФона» с концентрацией на развитии телеком-бизнеса позволяет занимать лидирующие позиции на рынке мобильной связи и позитивно влияет на финансовое состояние оператора, несмотря на внешние факторы.



По оценке агентства, «МегаФон» увеличивает количество абонентов благодаря росту качества связи, что делает клиентскую базу более устойчивой. Финансовые риски компании оценены на низком уровне. При этом на рейтинговую оценку также повлияли уровень долговой нагрузки, показатели рентабельности и достаточный уровень прогнозной ликвидности.



«Мы активно работаем над повышением эффективности бизнеса. Основной фокус компании сосредоточен в телеком-сегменте. За прошедший год мы провели реструктуризацию активов — приобретали компании, связанные с телеком-направлением, отвечающие нашим ключевым задачам, и отказались от непрофильных. Мы видим, что эксперты рейтинговых агентств также отметили эффективность этого подхода и оценили сильные позиции «МегаФона» среди конкурентов, присвоив максимальный рейтинг», — отметил финансовый директор «МегаФона» Денис Федотов.