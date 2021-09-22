Компании «МегаФон» присвоили максимальный рейтинг кредитоспособности

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...26.04.2017 ТМК впервые присвоен рейтинг ruA по новой методологии агентства «Эксперт РА»
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей ...19.11.2013 «Эксперт-РА» повысило уровень кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» до уровня «А+»
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2013. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» ...28.05.2012 «Эксперт РА»: рост рейтингов ОК РУСАЛ сдерживает низкий уровень диверсификации деятельности и достаточно высокий уровень долговой нагрузки
УрБК, Москва, 28.05.2012. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОК РУСАЛ на уровне ...17.07.2009 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «Банк «Монетный дом» рейтинг кредитоспособности на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности»
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2009. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «Банк ...