УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:03

Компании «МегаФон» присвоили максимальный рейтинг кредитоспособности

рБК, Москва, 11.07.2023. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили ПАО «МегаФон» рейтинг кредитоспособности на максимальном уровне ААА по российской национальной шкале.

Как сообщает пресс-служба оператора связи, АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «МегаФон» до уровня ААА (RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг выпусков облигаций, выпущенных компанией, также установлен на уровне ААА (RU).

Согласно сообщению АКРА, повышение рейтинга «МегаФона» связано с улучшением бизнес-профиля компании благодаря более сильным финансовым и операционным показателям по итогам прошлого года в ключевом сегменте бизнеса — мобильной связи — в сравнении с основными конкурентами, а также с повышением качественной оценки долговой нагрузки компании.

Агентство «Эксперт РА», в свою очередь, присвоило рейтинг кредитоспособности ПАО «МегаФон» на уровне ruAAA по национальной шкале, прогноз по рейтингу стабильный.

По мнению экспертов, стратегия «МегаФона» с концентрацией на развитии телеком-бизнеса позволяет занимать лидирующие позиции на рынке мобильной связи и позитивно влияет на финансовое состояние оператора, несмотря на внешние факторы.

По оценке агентства, «МегаФон» увеличивает количество абонентов благодаря росту качества связи, что делает клиентскую базу более устойчивой. Финансовые риски компании оценены на низком уровне. При этом на рейтинговую оценку также повлияли уровень долговой нагрузки, показатели рентабельности и достаточный уровень прогнозной ликвидности.

«Мы активно работаем над повышением эффективности бизнеса. Основной фокус компании сосредоточен в телеком-сегменте. За прошедший год мы провели реструктуризацию активов — приобретали компании, связанные с телеком-направлением, отвечающие нашим ключевым задачам, и отказались от непрофильных. Мы видим, что эксперты рейтинговых агентств также отметили эффективность этого подхода и оценили сильные позиции «МегаФона» среди конкурентов, присвоив максимальный рейтинг», — отметил финансовый директор «МегаФона» Денис Федотов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...

26.04.2017 ТМК впервые присвоен рейтинг ruA по новой методологии агентства «Эксперт РА»

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из крупнейших мировых производителей ...

19.11.2013 «Эксперт-РА» повысило уровень кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» до уровня «А+»

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2013. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» ...

28.05.2012 «Эксперт РА»: рост рейтингов ОК РУСАЛ сдерживает низкий уровень диверсификации деятельности и достаточно высокий уровень долговой нагрузки

УрБК, Москва, 28.05.2012. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОК РУСАЛ на уровне ...

17.07.2009 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «Банк «Монетный дом» рейтинг кредитоспособности на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2009. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «Банк ...

Популярные новости
19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей20.06.2023Головной офис «УралТрансБанка» в Екатеринбурге выставлен на торги за 327,5 млн рублей23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»19.06.2023Южный Урал занял предпоследнее место среди регионов УрФО в рейтинге по доходам населения
Архив новостей
Июль 2023 (215)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18