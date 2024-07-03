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«Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Агентства «Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитный рейтинг «МегаФона» на прежнем, высоком уровне («Эксперт РА» — ruAAA, АКРА — AAА(RU); прогнозы по рейтингу «Стабильный»). В своих отчетах они констатировали хорошую финансовую устойчивость оператора и эффективность его деятельности, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«Высокие оценки кредитоспособности компании свидетельствуют об эффективности управления и правильно выбранной стратегии развития. «МегаФон» сохраняет уверенные темпы роста и демонстрирует финансовую устойчивость, несмотря на высокую ключевую ставку и другие негативные факторы внешней среды», — отметил финансовый директор «МегаФона» Денис Федотов.

«Эксперт РА» отметил, что устойчивые лидирующие позиции «МегаФона» на рынке мобильной связи обусловлены концентрацией компании на развитии телеком-бизнеса. Несмотря на макроэкономическую турбулентность, оператор продолжает наращивать клиентскую базу, а также сумел создать запас телеком-оборудования, необходимый для развития сети.

Агентство особо отметило финансовую стабильность компании. Согласно заключению, операционный поток, денежные средства и значительный объем невыбранных кредитных линий обеспечивают комфортное покрытие процентных расходов, предстоящих погашений, капитальных затрат и дивидендных выплат.

В АКРА подчеркнули, что профиль ликвидности «МегаФона» оценивается на очень высоком уровне. Деятельность оператора отличает высокая рентабельность. При этом отдельные операционные показатели «МегаФона» находятся на более высоком уровне по сравнению «с группой сопоставимых компаний».

Отметим, что первый раз оценку деятельности компании «Эксперт РА» проводил в 2023 году. АКРА впервые опубликовала кредитный рейтинг «МегаФона» почти восемь лет назад — в сентябре 2017 года.
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