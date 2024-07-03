«Эксперт РА» и АКРА подтвердили кредитные рейтинги «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Рейтинг кредитоспособности ПАО «МегаФон» был дважды подтвержден на прежнем уровне. ...20.02.2024 НКР и АКРА подтвердили кредитный рейтинг Брусники на уровне А-
УрБК, Москва, 20.02.2024. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Аналитическое кредитное рейтинговое ...11.07.2023 Компании «МегаФон» присвоили максимальный рейтинг кредитоспособности
рБК, Москва, 11.07.2023. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили ПАО ...22.09.2021 АКРА повысило кредитный рейтинг головной структуры ГК «КОРТРОС»
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ...22.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2021. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...