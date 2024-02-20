Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА подтвердили высокий кредитный рейтинг «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. Рейтинг кредитоспособности ПАО «МегаФон» был дважды подтвержден на прежнем уровне. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг на уровне ruAАА, АКРА — на уровне AAA(RU) с прогнозом по рейтингу «Стабильный», сообщает пресс-служба оператора связи.



«Несмотря на общую непростую ситуацию, «МегаФон» стабильно показывает высокий уровень финансовой устойчивости, что обусловлено правильно выбранной стратегией и последовательной ее реализацией. Мы сохраняем быстрые темпы развития бизнеса и при этом существенно повысили эффективность управления затратами. И текущие оценки двух ведущих рейтинговых агентств — еще одно подтверждение, что мы находимся на оптимальном пути развития нашего бизнеса», — отметил финансовый директор ПАО «МегаФон» Денис Федотов.



Так, по оценкам аналитиков «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности «МегаФона» обусловлен сильной рыночной и конкурентной позициями, высокими показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, а также сильной ликвидной позицией. Кроме того, аналитики отметили достаточную обеспеченность в телеком-оборудовании для модернизации и развития сети в среднесрочной перспективе.



Как следует из заключения АКРА, подтверждение кредитного рейтинга «МегаФона» обусловлено сохранением высокой рентабельности, среднего размера долга и среднего уровня его покрытия, а также сильного уровня ликвидности. Агентство отмечает, что выплачиваемые компанией дивиденды оказывают определенное давление на показатели денежного потока. Операционный риск-профиль характеризуется сильной рыночной позицией, очень сильными бизнес-профилем и географической диверсификацией, а также высоким уровнем корпоративного управления.