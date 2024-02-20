Рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА подтвердили высокий кредитный рейтинг «МегаФона»

УрБК, Москва, 20.02.2024. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и Аналитическое кредитное рейтинговое ...14.02.2024 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Свердловской области на уровне ruАА-
УрБК, Москва, 14.02.2024. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Свердловской ...11.07.2023 Компании «МегаФон» присвоили максимальный рейтинг кредитоспособности
рБК, Москва, 11.07.2023. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили ПАО ...19.11.2013 «Эксперт-РА» повысило уровень кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» до уровня «А+»
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2013. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «МЕТКОМБАНК» ...17.07.2009 Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ОАО «Банк «Монетный дом» рейтинг кредитоспособности на уровне В++ «Приемлемый уровень кредитоспособности»
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2009. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности ОАО «Банк ...