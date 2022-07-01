УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:43

Агентства АКРА И НКР присудили компании Брусника высокий уровень рейтинга

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Компания Брусника получила рейтинг А- от агентств АКРА И НКР. При этом специалисты НКР впервые оценивали деятельность девелопера, тогда как в АКРА подтвердили оценку, данную в прошлом году, сообщает официальный Telegram-канал застройщика.

Эксперты оценивали компанию по нескольким показателям. Так, был отмечен сильный бизнес-профиль Брусники. По словам представителей девелопера, он обусловлен географической и продуктовой диверсификацией, значительным размером земельного банка, инвестициями в НИОКР и производительность, наличием внутренних компетенций в области проектирования жилья и городской среды, сильным брендом, уровнем цифровизации.

«Сдерживает рейтинг высокая конкуренция в ключевых регионах нашего присутствия, отраслевой риск и увеличившаяся в 2022 году долговая нагрузка. Однако рост долга — явление временное. Оно объясняется, прежде всего, инвестициями в земельный банк Московского региона. Эффект от вложений начнет отражаться на финансовом результате в 2023-2024 годах, что приведет к снижению нагрузки. Текущий долг не создает дополнительного давления на краткосрочную и среднесрочную ликвидность», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается роста ключевых финансовых показателей, заслуживших высокую оценку, то по МСФО в 2022 году выручка Брусники увеличится более чем на треть, OIBDA — на 80%.

Также были отмечены высокие показатели ликвидности компании и высокий уровень развития корпоративного и стратегического управления.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
01.07.2022 Кредитный рейтинг Свердловской области подтвержден на уровне А+(RU) с прогнозом «Позитивный»

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. Российское рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг Свердловской области на ...

22.07.2021 «Россети» первые в России получили ESG-рейтинг от АКРА

УрБК, Москва, 22.07.2021. Группа «Россети» получила от рейтингового агентства АКРА оценку ESG-3, означающую высокий ...

21.12.2020 Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2020. Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс» до ВВВ+ (прогноз ...

12.11.2013 «Эксперт РА»: рейтинговую оценку ГСК «Югория» сдерживают балансовые убытки компании за 2011-2012 годы

УрБК, Москва, 12.11.2013. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности ГСК «Югория» на уровне А ...

10.05.2012 «Эксперт РА»: уровень рейтинга банка «Резерв» ограничивают слабые позиции на банковском рынке Урала

УрБК, Москва, 10.05.2012. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ОАО «Банк «Резерв» до ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Март 2023 (67)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18