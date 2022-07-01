Агентства АКРА И НКР присудили компании Брусника высокий уровень рейтинга

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Компания Брусника получила рейтинг А- от агентств АКРА И НКР. При этом специалисты НКР впервые оценивали деятельность девелопера, тогда как в АКРА подтвердили оценку, данную в прошлом году, сообщает официальный Telegram-канал застройщика.
Эксперты оценивали компанию по нескольким показателям. Так, был отмечен сильный бизнес-профиль Брусники. По словам представителей девелопера, он обусловлен географической и продуктовой диверсификацией, значительным размером земельного банка, инвестициями в НИОКР и производительность, наличием внутренних компетенций в области проектирования жилья и городской среды, сильным брендом, уровнем цифровизации.
«Сдерживает рейтинг высокая конкуренция в ключевых регионах нашего присутствия, отраслевой риск и увеличившаяся в 2022 году долговая нагрузка. Однако рост долга — явление временное. Оно объясняется, прежде всего, инвестициями в земельный банк Московского региона. Эффект от вложений начнет отражаться на финансовом результате в 2023-2024 годах, что приведет к снижению нагрузки. Текущий долг не создает дополнительного давления на краткосрочную и среднесрочную ликвидность», — говорится в сообщении пресс-службы.
Что касается роста ключевых финансовых показателей, заслуживших высокую оценку, то по МСФО в 2022 году выручка Брусники увеличится более чем на треть, OIBDA — на 80%.
Также были отмечены высокие показатели ликвидности компании и высокий уровень развития корпоративного и стратегического управления.
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