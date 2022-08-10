В Екатеринбурге прошла презентация сайта о Шигирской археологической коллекции

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2022.В Екатеринбурге на площадке Свердловского областного краеведческого музея прошло открытое заседание организационного комитета по продвижению Шигирской археологической коллекции.



В ходе мероприятия состоялась презентация сайта, посвященного этой коллекции. Его представил член Российской ассоциации по связям с общественностью, учредитель ИАА «УралБизнесКонсалтинг» Евгений Потапов. Он также рассказал о планах по продвижению Екатеринбурга через памятники истории и археологии Урала в юбилейном 2023 году.



«Сайт позволяет всем заинтересованным участникам — из научного сообщества, музейного, журналистам — использовать его как некий склад, хранилище актуальной информации. Если раньше вся информация была разрознена, здесь в процессе работы мы найдем схему, по которой мы будем всю ее хранить в одном месте. Таким образом, и пользователи, и журналисты, и все заинтересованные смогут находить здесь материалы и уже по ссылкам оттуда переходить на профильные сайты», — отметил спикер.



Помимо этого, представители научного сообщества рассказали о последних исследованиях, итогах и перспективах изучения Шигирской культуры. Доклады представили директор Свердловского областного краеведческого музея Александр Емельянов, главный научный сотрудник учреждения Светлана Савченко, директор Института истории и археологии УрО РАН Игорь Побережников, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Сергей Кокшаров.



Замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин напомнил об основных направлениях работы при продвижении уральской столицы с помощью памятников архитектуры: арт, музей, наука, продвижение в мире, бизнес. Отдельная роль отведена самому городу, в том числе грядущему празднованию 300-летия Екатеринбурга.



Организационный комитет по продвижению Шигирской археологической коллекции был создан зимой 2022 года. План продвижения древнейшей и самой крупной в мире деревянной скульптуры как культурного феномена и артефакта мирового значения впервые был представлен летом 2022 года на Совете по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга.