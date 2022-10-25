Курс евро на Московской бирже достиг 70 рублей

УрБК, Москва, 19.12.2022. По состоянию на 11.15 мск курс евро на Московской бирже составляет 70 руб. Это первый случай с 27 мая, когда европейская валюта достигла таких значений. Уточним, что утром курс доллара США впервые с 30 мая превысил 65 руб .

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