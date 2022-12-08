Курс доллара на Московской бирже превысил 65 рублей

УрБК, Москва, 19.12.2022. По состоянию на 07.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 65,18 руб., евро — 69,10 руб. Это первый случай с 30 мая, когда американская валюта превысила порог в 65 руб. Уточним, что на момент закрытия торгов 16 декабря курс долл. США составлял 64,65 руб., евро — 69,10 руб.

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