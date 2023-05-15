Валюта или квартира: что выгоднее?

Инвесторы часто встают перед выбором: предпочесть недвижимость или иностранную валюту. Оба финансовых инструмента традиционно пользуются большим спросом в период нестабильности, когда граждане активно ищут способы спасти свои сбережения от девальвации.



ИАА «УралБизнесКонсалтинг» сравнило доходность вложений в екатеринбургское жилье и в доллар США за последние пять лет. Сразу отметим, что в текущей экономической ситуации американская валюта является «токсичной» для России. Хранение средств в долларах несет в себе серьезные риски. Однако важно понимать, что долл. США остается мировой резервной валютой. Именно ее удобнее всего использовать при расчетах.



По данным Уральской палаты недвижимости, в самом начале 2018 года «квадрат» на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем стоил 1 тыс. 168 долл. США. К началу мая 2023 года показатель вырос на 13%. То есть за последние пять лет недвижимость в Екатеринбурге дорожала быстрее, чем рос курс долл. США.



В начале 2020 года средняя цена квадратного метра в уральской столице составляла 1 тыс. 178 долларов. Соответственно, за последние три года показатель вырос на 12%. Цифры также в пользу рынка жилья.



В начале января 2022 года «квадрат» в Екатеринбурге стоил 1 тыс. 273 долл. США. К маю 2023 года цены в долларовом эквиваленте увеличились на 4%. Это данные за последние 16 месяцев.



Таким образом, во всех промежутках времени котировки недвижимости обгоняли темпы роста курса американской валюты. И это при том, что в расчетах мы не использовали данные о дополнительной доходности обоих финансовых инструментов. Как известно, сдача жилья в Екатеринбурге традиционно позволяет заработать инвесторам еще 4-6% в год. Доходность вкладов (и других консервативных инструментов) в долларах США как минимум в несколько раз ниже.



Такая динамика объясняется тем, что в последнее пять лет (точнее, в последние три года) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга отмечался бурный рост цен. Он был связан со снижением ипотечных ставок и подорожанием квартир на «первичке».



Дальнейшее увеличение цен на жилье под большим вопросом из-за эффекта высокой базы, отсутствия роста реальных доходов населения, удорожания жилищных кредитов и других неблагоприятных факторов. Из-за глобальной неопределенности многие семьи опасаются выходить на рынок квартир.



Высока вероятность, что в ближайшие годы доходность иностранных валют будет выше, чем недвижимости. Однако в текущей ситуации целесообразно рассматривать покупку не долл. США и евро, а валют дружественных стран, к примеру, юаней и гонконгских долларов.



Ранее начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков рассказывал, почему участникам рынка жилья важно отслеживать «долларовые» цены на жилье.



«Мы рассчитываем этот показатель для того, чтобы у потенциальных покупателей и продавцов были более стабильные ориентиры, на которые можно опираться при оценке долгосрочных трендов и выработке собственной стратегии поведения. Долларовые цены дают возможность взглянуть на рынок под другим углом. При этом важно понимать, что этот индикатор во многом является условным. Все-таки у нас большинство людей получают зарплату и копят в российской валюте», — отмечал М. Хорьков.



Эксперты напоминают, что одним из ключевых правил инвестирования является диверсификация активов. Поэтому крайне опасно вкладывать абсолютно все деньги в недвижимость или покупку иностранной валюты. Такие финансовые решения грозят серьезными убытками. Аналитики советуют иметь в своем портфеле разные активы для минимизации возможных рисков.