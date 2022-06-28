Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,7 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На 20 июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 737 долл. США, говорится в материалах Уральской палаты недвижимости (УПН).



Отметим, что долларовые цены на квартиры развернулись вверх после резкого укрепления курса российской валюты. Еще 14 марта текущего года средняя цена «квадрата» в уральской столице составляла 840 долл. США.



Максимальная стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в долларовом эквиваленте была зафиксирована в апреле 2007 года — 2 тыс. 730 долл. за кв. м.