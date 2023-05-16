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Вчера, 13:42

Долларовые цены на жилье в Екатеринбурге снизились до 1,2 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На 30 октября средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 196 долл. США, говорится в материалах Уральской палаты недвижимости (УПН).

Отметим, что в начале текущего года показатель составлял 1 тыс. 468 долл. США.

Максимальная стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в долларовом эквиваленте была зафиксирована в апреле 2007 года — 2 тыс. 730 долл. США за кв. м.
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