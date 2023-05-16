Долларовые цены на жилье в Екатеринбурге снизились до 1,2 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. На 8 мая средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ...28.06.2022 Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,7 тыс. долл. США
На 20 июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 737 ...28.06.2022 Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,7 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2022. На 20 июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ...27.05.2022 Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,5 тыс. долл. США
На 16 мая средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 548 долл. ...27.05.2022 Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,5 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. На 16 мая средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ...