Долларовые цены на жилье в Екатеринбурге выросли до 1,4 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. На 8 мая средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 387 долл. США, говорится в материалах Уральской палаты недвижимости (УПН).
Отметим, что в начале текущего года показатель составлял 1 тыс. 468 долл. США. К середине апреля индикатор снижался до 1 тыс. 285 руб. В последний месяц показатель заметно вырос.
Максимальная стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга в долларовом эквиваленте была зафиксирована в апреле 2007 года — 2 тыс. 730 долл. США за кв. м.
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