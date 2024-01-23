Долларовые цены на жилье в Екатеринбурге выросли до 1,3 тыс. долл. США

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2024. На 15 января средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ...10.11.2023 Долларовые цены на жилье в Екатеринбурге снизились до 1,2 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. На 30 октября средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ...16.05.2023 Долларовые цены на жилье в Екатеринбурге выросли до 1,4 тыс. долл. США
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. На 8 мая средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке ...28.06.2022 Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,7 тыс. долл. США
На 20 июня средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 737 ...27.05.2022 Стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга превысила 1,5 тыс. долл. США
На 16 мая средняя стоимость одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составляет 1 тыс. 548 долл. ...