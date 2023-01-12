Курс доллара США на Московской бирже снизился до 67,72 руб., евро — до 72,79 руб.

УрБК, Москва, 12.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 67,72 руб., европейской — 72,79 руб. Это первый с 26 декабря 2022 года случай, когда доллар опустился ниже 68 руб. На момент закрытия торгов 11 января курс доллара США составлял 68,73 руб., евро — 74 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 69,61 руб., евро — до 73,86 руб.

УрБК, Москва, 26.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 62,48 руб., евро — до 66,08 руб.

УрБК, Москва, 09.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,44 руб., евро — до 62,85 руб.

УрБК, Москва, 25.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,71 руб., евро — до 62,16 руб.

УрБК, Москва, 22.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...