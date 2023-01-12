УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:42

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 67,59 руб., евро — до 73,08 руб.

УрБК, Москва, 13.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 67,59 руб., европейской — 73,08 руб.

На момент закрытия торгов 12 января курс доллара США составлял 67,75 руб., евро — 73,14 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 67,72 руб., евро — до 72,79 руб.

УрБК, Москва, 12.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

09.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

26.12.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 69,61 руб., евро — до 73,86 руб.

УрБК, Москва, 26.12.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро начали снижаться. По состоянию ...

22.11.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,71 руб., евро — до 62,16 руб.

УрБК, Москва, 22.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

11.11.2022 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 60,16 руб., евро — до 61,26 руб.

УрБК, Москва, 11.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Популярные новости
20.12.2022Worldex отзывы: стоит сотрудничать с брокером или нет?15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег
Архив новостей
Январь 2023 (170)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18