Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,82 руб., евро — до 74,88 руб.

УрБК, Москва, 25.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 68,82 руб., европейской — 74,88 руб. На момент закрытия торгов 24 января курс долл. США составлял 69 руб., евро — 75,17 руб.

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