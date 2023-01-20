УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:02

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,82 руб., евро — до 74,88 руб.

УрБК, Москва, 25.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.55 мск курс американской валюты составляет 68,82 руб., европейской — 74,88 руб.

На момент закрытия торгов 24 января курс долл. США составлял 69 руб., евро — 75,17 руб.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,71 руб., евро — до 74,42 руб.

УрБК, Москва, 20.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

18.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 69,04 руб., евро — до 74,68 руб.

УрБК, Москва, 18.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

16.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,15 руб., евро — до 73,75 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

13.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 67,59 руб., евро — до 73,08 руб.

УрБК, Москва, 13.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

09.01.2023 Курс доллара США на Московской бирже снизился до 71,02 руб., евро — до 75,57 руб.

УрБК, Москва, 09.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России28.12.2022В новом Генплане Екатеринбурга до 2045 года предусмотрено строительство новых трамвайных линий в Академический район28.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил дополнительно 403 млн рублей на развитие Нижних Серег29.12.2022С 1 января Агентство по страхованию вкладов начнет страховать выплаты и вклады в негосударственных пенсионных фондах29.12.2022Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил внедрение цифровой платформы для создания единого цифрового пространства в регионе
Архив новостей
Январь 2023 (442)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18