Курс доллара США на Московской бирже снизился до 68,15 руб., евро — до 73,75 руб.

УрБК, Москва, 16.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курсы доллара США и евро начали снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 68,15 руб., европейской — 73,75 руб. На момент закрытия торгов 13 января курс доллара США составлял 68,78 руб., евро — 74,15 руб.

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