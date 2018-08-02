Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 20 млрд долларов

Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала 2018 года на 13,96 млрд долл. США и на 1 ...02.08.2018 Состояние 24 богатейших россиян с начала года выросло почти на 13,96 млрд долл. США
УрБК, Москва, 02.08.2018. Совокупное состояние 24 богатейших миллиардеров России выросло с начала 2018 года на 13,96 ...20.04.2017 Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших россиян в 2017 году
Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг богатейших предпринимателей России. Список второй раз подряд возглавил ...17.04.2014 Алишер Усманов вновь возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes
Основной владелец «Металлоинвеста», «МегаФона», Mail.ru Group и инвестор Facebook Алишер Усманов третий раз подряд ...18.04.2013 Виктор Вексельберг стал четвертым в списке миллиардеров России по версии Forbes
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2013. Владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг занял четвертое место в списке 200 ...