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Вчера, 10:00

Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на 20 млрд долларов

УрБК, Москва, 04.08.2025. Состояние крупных российских предпринимателей с января 2025 года увеличилось на 20 млрд 163 млн долл. США. Больше всего этот показатель вырос у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (+3,27 млрд долл.). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Аналитики подсчитали общую стоимость акций, принадлежащих бизнесменам в разных отраслях.

В тройку лидеров вошли владелец компании «Норникиль» Владимир Потанин (+2,56 млрд долл., до 30,4 млрд долл.), совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (+1,18 млрд долл., до 26,5 млрд долл.) и бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (+1,94 млрд долл., до 25,2 млрд долл.).

Далее идут совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон (+1,46 млрд долл., до 23,8 млрд долл.), бенефициар НЛМК Владимир Лисин (+3,58 млрд долл., до 22,2 млрд долл.), бывший бенефициар «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (+294 млн долл., до 20,5 млрд долл.), основатель холдинга USM, куда входят «Металлоинвест» и «Мегафон», Алишер Усманов (+3,12 млрд долл., до 16,3 млрд долл.), владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (+553 млн долл., до 15,4 млрд долл.), а также основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (+3,27 млрд долл., до 14,3 млрд долл.) и совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман (+1,04 млрд долл., до 13,7 млрд долл.).
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