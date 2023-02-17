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НЛМК продал свои активы в Свердловской области структурам ПМХ

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) продало ООО «Вторчермет НЛМК» (Екатеринбург), а также ООО «НЛМК-Калуга», которое также владеет активами в Свердловской области — ООО «НЛМК-Сорт» и ООО «НЛМК-Метиз». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Покупателем выступили структуры владельца Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ) Евгения Зубицкого — ООО «Промсорт». Предположительная сумма сделки — 60 млрд руб.

Суммарная производственная мощность уральских предприятий НЛМК — 2 млн т метизной продукции, арматуры и катанки. Сюда входят три площадки, находящиеся в Ревде, Нижних Сергах и Березовском. «Вторчермет НЛМК» поставляет лом черных металлов для сталеплавильных мощностей НЛМК.

НЛМК получил уральские активы в 2007-2008 годах. После сделки оказалось, что предприятия находятся в тяжелом финансовом положении. В связи с этим в отношении бывшего владельца активов возбуждены уголовные дела о мошенничестве, злоупотреблении служебными полномочиями, преднамеренном банкротстве.
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