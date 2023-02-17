НЛМК продал свои активы в Свердловской области структурам ПМХ

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Группа НЛМК ведет переговоры о продаже своего подразделения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) ведет переговоры о продаже ...

ООО «НЛМК-Сорт» сократило объем реализации металлопродукции на 6% в I полугодии 2012 года

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2012. В первом полугодии 2012 года предприятиями компании «НЛМК-Сорт» (сортовой дивизион ...

ООО «НЛМК-Сорт»: снижение объема продаж металлопродукции обусловлено уменьшением отгрузок на экспорт

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2012. В январе — марте 2012 года предприятиями ООО «НЛМК-Сорт» (сортовой дивизион НЛМК) ...

В 2011 году ООО «НЛМК-Сорт» снизило объемы отгрузки товарной стальной заготовки на 46%

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2011. По результатам 9 месяцев 2011 года предприятиями ООО «НЛМК-Сорт» (сортовой дивизион ...

ООО «НЛМК-Сорт» зафиксировало снижение производства стали, товарной стальной заготовки и арматурного проката

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2010. По итогам 2009 года предприятиями сортового дивизиона НЛМК, объединенными в декабре ...