Группа НЛМК ведет переговоры о продаже своего подразделения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) ведет переговоры о продаже НЛМК-Урал, имеющего три производственные площадки в Свердловской области. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник.
Помимо этого, продают подразделения в Калужской области. Предполагаемые покупатели для обоих активов — Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и «Новосталь-М» Ивана Демченко.
НЛМК-Урал занимается производством заготовки и сортового проката (арматуры в прутках и бунтах, катанки). Предприятия находятся в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство).
По результатам I полугодия 2010 года предприятиями Сортового дивизиона НЛМК (находятся под управлением компании ООО ...19.07.2010 В 2010 году предприятия Сортового дивизиона НЛМК сократили объем отгрузки товарной стальной заготовки на 19%
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2010. По результатам I полугодия 2010 года предприятиями Сортового дивизиона НЛМК (находятся ...05.02.2010 ООО «НЛМК-Сорт» зафиксировало снижение производства стали, товарной стальной заготовки и арматурного проката
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2010. По итогам 2009 года предприятиями сортового дивизиона НЛМК, объединенными в декабре ...24.12.2009 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» открыло филиал в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 24.12.2009. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» открыло филиал в Екатеринбурге. Как ...16.07.2009 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» заявило о приобретении 25% акций ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод»
УрБК, Липецк, 16.07.2009. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» заявило о приобретении у ОАО «Металлургический ...