Группа НЛМК ведет переговоры о продаже своего подразделения в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2023. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) ведет переговоры о продаже НЛМК-Урал, имеющего три производственные площадки в Свердловской области. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на свой источник.



Помимо этого, продают подразделения в Калужской области. Предполагаемые покупатели для обоих активов — Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) Евгения Зубицкого и «Новосталь-М» Ивана Демченко.



НЛМК-Урал занимается производством заготовки и сортового проката (арматуры в прутках и бунтах, катанки). Предприятия находятся в Ревде (электросталеплавильное производство), в Нижних Сергах и Березовском (сортопрокатное производство).