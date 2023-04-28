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Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,99 руб., евро — 85 руб.

УрБК, Москва, 29.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 79,99 руб., европейской — 85,89 руб.

На момент закрытия торгов 26 мая курс долл. США составлял 80,06 руб., евро — 85,68 руб.

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