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Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,51 руб., евро — 87,48 руб.

УрБК, Москва, 17.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 80,51 руб., европейской — 87,48 руб.

На момент закрытия торгов 16 мая курс доллара США составлял 80,39 руб., евро — 87,52 руб.

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