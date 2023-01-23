Курс доллара США на Московской бирже составляет 68,70 руб., евро — 74,75 руб.

УрБК, Москва, 24.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.40 мск курс американской валюты составляет 68,70 руб., европейской — 74,75 руб. На момент закрытия торгов 23 января курс доллара США составлял 68,92 руб., евро — 74,60 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже составляет 68,61 руб., евро — 74,68 руб.

УрБК, Москва, 23.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 69,85 руб., евро — 74,70 руб.

УрБК, Москва, 10.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,51 руб., евро — 62,40 руб.

УрБК, Москва, 23.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 60,74 руб., евро — 62,19 руб.

УрБК, Москва, 21.11.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 61,36 руб., евро — 60,10 руб.

УрБК, Москва, 24.10.2022. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. ...