Курс доллара США на Московской бирже составляет 69,33 руб., евро — 75,35 руб.

УрБК, Москва, 27.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, а евро — снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 69,33 руб., европейской — 75,35 руб. На момент закрытия торгов 26 января курс доллара США составлял 69,26 руб., евро — 75,43 руб.

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