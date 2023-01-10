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Курс доллара США на Московской бирже составляет 68,61 руб., евро — 74,68 руб.

УрБК, Москва, 23.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 68,61 руб., европейской — 74,68 руб.

На момент закрытия торгов 20 января курс долл. США составлял 68,83 руб., евро — 74,60 руб.

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