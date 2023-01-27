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Курс доллара США на Московской бирже составляет 70,42 руб., евро — 76,38 руб.

УрБК, Москва, 31.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 70,42 руб., европейской — 76,38 руб.

На момент закрытия торгов 30 января курс доллара США составлял 70,40 руб., евро — 76,56 руб.

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