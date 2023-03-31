Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,25 руб., евро — 86,62 руб.

УрБК, Москва, 23.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 80,25 руб., европейской — 86,62 руб. На момент закрытия торгов 22 мая курс доллара США составлял 80,15 руб., евро — 86,68 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже составляет 77,13 руб., евро — 84,07 руб.

УрБК, Москва, 31.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 76,27 руб., евро — 82,59 руб.

УрБК, Москва, 24.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 74,99 руб., евро — 79,13 руб.

УрБК, Москва, 28.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 70,42 руб., евро — 76,38 руб.

УрБК, Москва, 31.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...