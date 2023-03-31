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Курс доллара США на Московской бирже составляет 80,25 руб., евро — 86,62 руб.

УрБК, Москва, 23.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 80,25 руб., европейской — 86,62 руб.

На момент закрытия торгов 22 мая курс доллара США составлял 80,15 руб., евро — 86,68 руб.

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