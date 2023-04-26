Курс доллара США на Московской бирже составляет 79,58 руб., евро — 87,87 руб.

УрБК, Москва, 03.05.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.20 мск курс американской валюты составляет 79,58 руб., европейской — 87,87 руб. На момент закрытия торгов 2 мая курс доллара США составлял 79,62 руб., евро — 87,77 руб.

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