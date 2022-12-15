Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о дальнейшей судьбе проектов, реализуемых к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о судьбе проектов, которые реализуются к 300-летию города. По словам градоначальника, все новые традиции и объекты, которые появятся в уральской столице в рамках празднования юбилея, будут в дальнейшем востребованы у горожан.



Так, на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, Алексей Орлов рассказал о ходе строительства ряда крупных объектов, которые уже готовы или будут сданы в год 300-летия Екатеринбурга и проведения Международного фестиваля университетского спорта.



«В 2022 году был сдан в эксплуатацию Центр художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный. Этот объект будет использоваться при проведении Международного фестиваля университетского спорта в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга. К концу декабря, с опережением графика, завершится капитальный ремонт плавательного бассейна и спортивного павильона на территории стадиона «Калининец», который также станет площадкой для проведения предстоящих соревнований», — отчитался об итогах работы администрации города Алексей Орлов.



Он также отметил, что все объекты, которые строятся к предстоящим соревнованиям, будут востребованы у горожан и в последующие годы. Такая же участь, по мнению главы Екатеринбурга, ожидает и ряд событий, которые уже начали проходить в городе в преддверии празднования 300-летия. В частности, речь шла об установке живой ели в ледовом городке на площади 1905 года.



«Что касается ледового городка, то мы отказались от фейерверков. Это будет сдержанный праздник для ребятишек. Однако мы решили, что тот конус, который украшал городок много лет, ставить в юбилейный для Екатеринбурга год будет неправильно. Поэтому было принято решение об установке живой ели. Хочу заметить, что выбор дерева был согласован со экологами, этой ели более 120 лет, жизненные процессы в дереве в таком возрасте уже идут на спад. Но чтобы увековечить это дерево в памяти горожан, после окончания работы городка мы его распилим на заготовки и передадим в школьные мастерские для изготовления сувениров, а потом проведем конкурс на лучшую работу», — сказал глава города.



Он также отметил, что подобная практика выбора живых деревьев для украшения площадей реализуется в других крупных городах России. В Екатеринбурге в дальнейшем эта традиция также будет продолжена.



Еще одной новой традицией, по словам главы Екатеринбурга, может стать лыжная многодневка, которая уже получила название Tour de Burg. Трехдневные соревнования пройдут в уральской столице в зимние каникулы. Свое участие в состязании подтвердили олимпийские чемпионы — лыжники и биатлонисты. Алексей Орлов отметил, что предложение о проведении подобных состязаний получило поддержку и от местных чемпионов, в частности Антона Шипулина. В дальнейшей Tour de Burg может стать ежегодным мероприятием.