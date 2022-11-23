Специалисты «Свердловэнерго» обеспечили электричеством систему освещения трассы Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Сотрудники Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение системы освещения автодороги федерального значения на участке от границы Пышминского до границы Тугулымского районов Свердловской области.
Дорожное освещение участка дороги Екатеринбург — Тюмень длиной 60 км способствует безопасности на этом отрезке. Помимо этого, возле населенных пунктов Сугат и Чупино Талицкого района возведены надземные пешеходные переходы с лифтами для людей с ограниченными возможностями.
Фото предоставлены департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»
В ходе технологического присоединения энергетики установили семь столбовых трансформаторных подстанций мощностью 25 кВА каждая и построили свыше 5 км воздушных линий электропередачи с применением самонесущего изолированного провода.
В результате выполненных мероприятий филиал «Свердловэнерго» обеспечил качественное электроснабжение светодиодных светильников, расположенных возле пешеходных переходов и мест петлей разворота, что, в свою очередь, сделало данные участки дороги более комфортными и безопасными как для водителей, так и пешеходов. Общая стоимость работ по технологическому присоединению для электросетевой компании составила более 5 млн руб.
Стоит отметить, что накануне состоялось торжественное открытие 35-километрового участка дороги Екатеринбург — Тюмень с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Автодорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень входит в состав международного транспортного коридора «Запад — Восток». Масштабная реконструкция дорожной автомагистрали позволила не только значительно повысить уровень безопасности дорожного движения, но и увеличить грузопоток и придать импульс развитию территорий.
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