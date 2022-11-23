УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:23

Специалисты «Свердловэнерго» обеспечили электричеством систему освещения трассы Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Сотрудники Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» провели технологическое присоединение системы освещения автодороги федерального значения на участке от границы Пышминского до границы Тугулымского районов Свердловской области.

Дорожное освещение участка дороги Екатеринбург — Тюмень длиной 60 км способствует безопасности на этом отрезке. Помимо этого, возле населенных пунктов Сугат и Чупино Талицкого района возведены надземные пешеходные переходы с лифтами для людей с ограниченными возможностями.

Специалисты «Свердловэнерго» обеспечили электричеством систему освещения трассы Екатеринбург — Тюмень
Фото предоставлены департаментом по связям с общественностью «Россети Урал»

В ходе технологического присоединения энергетики установили семь столбовых трансформаторных подстанций мощностью 25 кВА каждая и построили свыше 5 км воздушных линий электропередачи с применением самонесущего изолированного провода.

В результате выполненных мероприятий филиал «Свердловэнерго» обеспечил качественное электроснабжение светодиодных светильников, расположенных возле пешеходных переходов и мест петлей разворота, что, в свою очередь, сделало данные участки дороги более комфортными и безопасными как для водителей, так и пешеходов. Общая стоимость работ по технологическому присоединению для электросетевой компании составила более 5 млн руб.

Стоит отметить, что накануне состоялось торжественное открытие 35-километрового участка дороги Екатеринбург — Тюмень с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Автодорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень входит в состав международного транспортного коридора «Запад — Восток». Масштабная реконструкция дорожной автомагистрали позволила не только значительно повысить уровень безопасности дорожного движения, но и увеличить грузопоток и придать импульс развитию территорий.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.11.2022 Филиал «Россети Урал» — «Свердловэнерго» направил 3,5 млн рублей для техприсоединения 80 земельных участков на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Энергетики Талицких электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

29.03.2022 «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроэнергией новый объект теплоснабжения в Кировграде

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2022. Энергетики Нижнетагильских электрических сетей филиала «Россети Урал» — ...

29.12.2021 Благодаря работе специалистов «Россети Урал» — «Свердловэнерго» улучшилось качество цифровых услуг в Серове

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Энергетики Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

13.12.2021 Специалисты «Россети Урал» — «Свердловэнерго» подготовили к вводу в эксплуатацию новый многоквартирный дом в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

22.11.2021 Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обеспечили электроснабжением городской сквер в Верхотурье

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.11.2022В Свердловской области в семи сферах наблюдается кадровый дефицит21.11.2022В Свердловской области прогнозируют заморозки и гололедицу на дорогах23.11.2022В Екатеринбурге по решению суда снесут недостроенный небоскреб «Призма» у Северного автовокзала25.11.2022Специалисты филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» выполнили технологическое присоединение автогазозаправочной станции в Краснотурьинске
Архив новостей
Декабрь 2022 (339)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18