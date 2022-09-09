Дороги запущены

В России состоялась церемония открытия новых и реконструированных инфраструктурных объектов, которой руководил по видеосвязи президент РФ Владимир Путин. В их числе был запуск движения по реконструированному участку трассы Екатеринбург — Тюмень. На мероприятии также присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Помимо этого, объекты были открыты во Владимирской, Московской, Воронежской областях и Северной Осетии.



«Я выражаю искреннюю признательность всем специалистам, занятым в сфере дорожного строительства — это рабочие, инженеры, проектировщики, сотрудники многочисленных смежных предприятий. Благодаря вашему профессионализму, ответственности, целеустремленности, слаженности в текущем году был выдержан высокий темп работы и реализованы текущие планы», — поблагодарил В. Путин.







Также глава государства отметил, что 2022 год станет рекордным по объему укладки асфальта на региональных и местных дорогах — около 165 млн кв. м. Он добавил, что в составе коридора «Запад — Восток» в эксплуатацию будет внедрено три новых отрезка трассы М-12 «Москва — Казань — Екатеринбург»: два в Свердловской области и один — во Владимирской. Также президент напомнил, что поручал организовать общественное голосование по выбору названия для этой автострады и всего коридора «Запад — Восток», который соединяет Санкт-Петербург с Владивостоком.



Уточним, что автодорога P-351 Екатеринбург — Тюмень является частью международного транспортного коридора «Запад — Восток». Ее общая протяженность — 321,6 км. После капитального ремонта запущен участок от 180 до 215 км.



«Дорожное строительство всегда приносит с собой массу плюсов. Это экономическое развитие, комфортность передвижения, безопасность. Только на этом участке от Екатеринбурга до Тюмени с начала масштабной реконструкции, с преобразованием этой трассы в дорогу первой категории аварийность и гибель снизились на 20%. Конечно, мы в целом в регионе ведем масштабное дорожное строительство. В этом году замкнули кольцо вокруг Екатеринбурга. И, безусловно, расширение проезжей части на трассе до Тюмени самым положительным образом скажется как на грузопотоке, так и на развитии сферы придорожного сервиса, развитии территорий. Новые дороги — это всегда хорошо», — прокомментировал Евгений Куйвашев.







На реконструированном участке проезжая часть расширена с двух до четырех полос, отремонтировано два мостовых сооружения, обустроено пять разворотных петель. Установлено 6,2 км линий электроосвещения, 35 км двухстороннего металлического барьерного ограждения, 29 новых водопропускных труб. Еще отремонтированы шесть имеющихся водопропускных труб.



Добавим, что в Свердловской области сдан еще один объект — пятикилометровый отрезок Тюменского тракта. На участке от 207 до 212 километра капитальный ремонт завершился на год раньше. Здесь расширена проезжая часть с двух до четырех полос движения, устроены четыре разворотные петли, прошел капремонт мостов, путепровода и водопропускных труб, переустроены сети электроснабжения, изменено устройство наружного освещения.



В ходе церемонии зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что трасса между Екатеринбургом и Тюменью будет запущена в обновленном виде до 2024 года. При этом будет дополнительно сделан обход трех населенных пунктов.







Добавим, что в этом году были завершены или запущены и другие значимые инфраструктурные проекты. Например, в сентябре состоялось открытие движения по достроенной Екатеринбургской кольцевой автодороге. Это позволило замкнуть движение вокруг уральской столицы. Объект сдали на два года раньше запланированного срока. Тогда в торжественной церемонии также участвовал В. Путин по видеосвязи.







Также на трассе Екатеринбург — Тюмень был дан старт строительству путепровода, который соединит южную и северную части Богдановича. Е. Куйвашев отмечал, что этот мост поможет решить проблемы с пробками в городе и станет одним из приоритетных проектов в регионе.



Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области