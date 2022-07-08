Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал старт строительству моста на трассе Екатеринбург — Тюмень

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил первый триангуляционный знак в основание будущего моста на трассе Екатеринбург — Тюмень. Тем самым был дан старт строительству нового путепровода, сообщает департамент информационной политики региона.
Новый мост соединит южную и северную части Богдановича и поможет в борьбе с многочасовыми пробками. Транссиб и железнодорожная линия Каменск-Уральский — Егоршино делят город на две части. Когда переезд закрывается, блокируется не только федеральная трасса, но и уличная сеть.
«Автомобилисты знают, что на этом месте, когда закрывается переезд, скапливается большая пробка. Стоять в ней можно до полутора часов. Строительство путепровода позволит навсегда решить эту проблему. Мы рассчитываем построить его в три этапа и завершить до конца 2024 года. Строительство моста станет одним из приоритетных проектов в регионе», — прокомментировал Е. Куйвашев.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Проектная документация нового моста уже разработана. Его длина составит 32 метра, но вместе с подъездными путями — более 600 метров, высота — около семи метров. На путепроводе оборудуют две полосы движения и тротуары для пешеходов. Сейчас идет подготовка территории, а активная фаза строительства начнется в 2023 году. Стоимость работ составит 324 млн руб.
Глава региона подчеркнул, что путепровод является одним из крупных инфраструктурных объектов, которые будут выполнены на Среднем Урале в ближайшие годы. Например, в ходе строительства скоростной автомагистрали Екатеринбург — Тюмень появится обход Богдановича, что поможет еще лучше разгрузить транспортную сеть города. В ближайшее время откроется сквозное движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге. Плюс ремонтируются важные муниципальные дороги. В планах — построить новые дороги между небольшими населенными пунктами, повысить транспортную доступность отдаленных территорий.
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