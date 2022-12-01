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В Екатеринбурге к 300-летию города появится новый светомузыкальный фонтан на реке Исеть

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Новый светомузыкальный фонтан появится в акватории реки Исеть к 300-летию Екатеринбурга. Финансированием сооружения займется «Сбер», рассказал глава города Алексей Орлов на встрече с руководителями уральских СМИ.

«Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с Германом Грефом, я присутствовал на ней. Это будет светомузыкальный фонтан с лазерным шоу, с музыкой. Там будут элементы, которые будут действовать и в зимнее время: понятно, воды зимой нет, но есть лазеры и звук. Сейчас идет закупка оборудования», — сказал глава Екатеринбурга.

Он также добавил, что фонтан будет установлен на Исети между улицами Малышева и Ленина, а масштаб проекта будет соответствовать статусу города. Разработка дизайна и объем финансирования пока не утверждены.

Напомним, что еще один объект с иллюминацией на реке Исеть уже начал свою работу в декабре. В тестовом режиме была запущена новая подсветка на опорах Макаровского моста. Специалисты смонтировали здесь 30 световых конструкций из 240 светодиодных элементов, которые будут работать по принципу иллюминации, размещенной на проспекте Ленина и улице Свердлова.

Конструкции на мосту будут синхронизированы с архитектурной подсветкой сооружения, расположенной на опорах путепровода. Всего в работе подсветки предусмотрено 19 тематических сценариев, приуроченных к праздничным событиям: «День города», «8 Марта», «Рождество».

Пусконаладочные работы полностью завершатся к 15 декабря. После этого иллюминация будет работать по сценарию «Новый год», как это уже сделано на проспекте Ленина и улице Свердлова.

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