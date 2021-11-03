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На Макаровском мосту в Екатеринбурге в тестовом режиме заработала новая иллюминация

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. На опорах Макаровского моста в тестовом режиме заработала новая иллюминация. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

На опорах уличного освещения смонтировано 30 световых конструкций из 240 светодиодных элементов. Они будут работать по принципу иллюминации, размещенной на проспекте Ленина и улице Свердлова.

Конструкции на мосту будут синхронизированы с архитектурной подсветкой сооружения, расположенной на опорах путепровода. Там предусмотрено 19 тематических сценариев подсветки, приуроченных к праздничным событиям: «День города», «8 Марта», «Рождество» и другие.

Пусконаладочные работы полностью завершатся к 15 декабря. После этого иллюминация будет работать по сценарию «Новый год», как это уже сделано на проспекте Ленина и улице Свердлова.

Отметим, что в 2023 году Екатеринбург встречает свой 300-летний юбилей. Соответственно, жители и гости уральской столицы смогут впервые увидеть сценарий «День города» во время празднования круглой даты.

Напомним, что реконструкция моста стартовала еще в 2017 году и проходила в два этапа до ноября 2021 года. Оставшиеся работы были завершены в текущем году. В результате общая ширина сооружения увеличилась почти в два раза и составила 42,6 метра, количество полос выросло с четырех до шести.

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