На улице Вайнера в Екатеринбурге в рамках программы «Туристический код» установят 85 светодиодных фонарей

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В центре Екатеринбурга в сквере около гимназии № 9 на следующей неделе установят ...10.10.2023 В рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Екатеринбурге установят более 200 скамеек
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. В центре Екатеринбурга в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия ...22.09.2023 Центр Екатеринбурга оборудуют новой подсветкой стоимостью 35 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. Администрация Екатеринбурга планирует установку новой системы подсветки в центре ...13.12.2022 В Екатеринбурге к 300-летию города появится новый светомузыкальный фонтан на реке Исеть
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. Новый светомузыкальный фонтан появится в акватории реки Исеть к 300-летию ...01.12.2022 На Макаровском мосту в Екатеринбурге в тестовом режиме заработала новая иллюминация
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2022. На опорах Макаровского моста в тестовом режиме заработала новая иллюминация. Об этом ...