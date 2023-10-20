На улице Вайнера в Екатеринбурге в рамках программы «Туристический код» установят 85 светодиодных фонарей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. В Екатеринбурге до конца года специалисты установят 85 светодиодных фонарей. Торшерные светильники с эффектом проекции на тротуарное покрытие появятся на улице Вайнера в рамках реализации программы «Туристический код», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Чтобы установить новые осветительные объекты на существующие опоры, специалисты демонтируют устаревшее оборудование.



Кроме этого, в рамках программы в Историческом сквере появятся статодинамические конструкции «Световые палочки». Восемь комплектов с креплениями на опору уличной иллюминации имеют несколько светодинамических сценариев, которые могут изменяться в зависимости от проходящих городских событий.



Также в этой локации уже выполнена художественная подсветка Аллеи минералов. 31 грунтовый светильник и шесть осветительных приборов подчеркивают фактуру камней и механизмов. Для подсветки минерала орлец использовано два светодиодных модуля по 30 светодиодов.



Новая архитектурная подсветка подчеркнет и красоту водосбросного канала. В канале гидротехнического сооружения будет смонтировано 10 светодиодных гобо-проекторов. Данное оборудование также имеет несколько световых сценариев и может подсвечивать различными цветами ниспадающую воду.



Кроме этого, в рамках программы «Туристический код» выполнена работа по праздничному оформлению деревьев в центральных прогулочных зонах, таких как переулок Банковский, Театральный. Светодиодные гирлянды с 200 световыми элементами со светодинамическим эффектом «тающей сосульки» украсили девять деревьев по переулку Банковский. Гирлянды с 60 световыми звездами «Гернгута» разместились на деревьях по переулку Театральному.