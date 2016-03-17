Идеи и дизайн светодиодного освещения в офисе

Современное офисное освещение должно быть функциональным, эстетичным, а главное экономичным. С этими параметрами отлично справляется светодиодная продукция. На рынке представлены различные модели, подходящие для любых видов помещений. Остановимся подробнее на освещении в офисе. Почему оно так важно и какие идеи света можно предложить и какие приборы использовать, рассмотрим далее.

Общие правила для освещения в офисе

Правильно спроектированный свет и использование качественных приборов напрямую влияет на продуктивность сотрудников. Общее освещение в офисе не должно быть слишком ярким, но в то же время важно соблюсти баланс между чрезмерной яркостью и тусклостью.

Функциональные светодиодные светильники обеспечивают комфортный свет для сотрудников. Их подбирают с подходящей цветовой температурой. Светодиоды отличаются долговечностью. Один такой прибор работает без замены до 100 000 часов, что сказывается на экономии затрат на электроэнергию. Разнообразие моделей на рынке, позволяет выбрать прибор, который идеально впишется в интерьер и будет хорошо выглядеть эстетически.

При проектировании системы используют приборы с регуляторами яркости света, с дистанционным управлением включения и выключения света, а также с датчиками контроля.

Устанавливая светильники, обращают внимание на количество естественного света. Если от окна исходит хорошее освещение, то рядом ставят приборы, которые будут включаться только в темное время суток.

В помещениях без окон, в коридорах или туалетных комнатах потребуются приборы, которые будут светить постоянно или при появлении людей. Здесь хорошо работают светильники с датчиками движения. Так можно значительно сэкономить на электричестве.

Популярность набирает «умное» освещение. Когда сотрудники могут сами управлять светом через смартфон. Эти системы дорогостоящие, но со временем использования они себя окупают.

Виды освещения

Освещение в офисе может быть общим и локальным. К первым относится размещение потолочных светодиодных приборов накладного, встраиваемого или подвесного типа. Для локального света подходят настенные приборы.

— Накладной светильник. Крепится к готовой поверхности при помощи простых креплений. Их легко монтируют на потолок или стену крепежами, которые идут в комплекте с прибором.

— Подвесной прибор. Подвешивается на цепь или трос. Подходит этот вариант для высоких потолков и разноуровневого освещения.

— Встраиваемый светильник. Устанавливается в подвесной потолок типа «армстронг». Здесь заранее продумывается система установки, подготавливается поверхность под встраиваемые приборы. Внутри остается сама конструкция светильника, а снаружи видно только его корпус, который освещает помещение.

Идеи

На сегодня представлены разные модели LED-светильников. Какие подойдут для использования в офисе?

Точечные светильники. Бывают поворотными или неповоротными. Их используют для подсветки в определенных помещениях, встраивают в подвесные потолки или крепят накладным способом.

Светильники для общего освещения. Бывают круглой, квадратной или прямоугольной формы. Они создают ровный рассеянный свет и используются в качестве основного освещения в кабинетах и офисных помещениях.

Линейные светильники с накладным типом крепления. Используются как для общего, так и для локального света. Их крепят на большие шкафы или полки, подходят они для гардеробных. Линейными приборами можно разнообразить декор.

Выбрать подходящее освещение для офиса можно в оптовой компании приборов освещения «Лайтен». Здесь представлены разные модели светильников от производителя. Помочь определиться с выбором могут консультанты компании. Оставьте заявку на сайте и выберите качественное освещение для своего офиса.