В Преображенском парке строители начали возведение главного ледового городка Академического района Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. В Академическом районе Екатеринбурга строители начали возводить ледовый городок. В этом году он расположится в новом месте — на территории недавно открывшейся первой очереди Преображенского парка, сообщает пресс-служба управляющей компании «Академический».



Центром городка станет живая 12-метровая ель, которая много лет растет в парке. В ее украшении будут участвовать в том числе воспитанники детских садов и школ восьмого района. Вокруг елки установят ледяные скульптуры сказочных существ, также здесь появятся такие развлечения для детей, как ледяные чаши и лабиринт.



Всего на возведение главного городка Академического района будет израсходовано 80 кубометров льда. Кроме того, каждая из ледяных фигур будет иметь подсветку.