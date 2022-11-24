Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил продлить льготы по налогу для международных автоперевозчиков

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2022. Свердловские компании, которые занимаются международными автоперевозками, в 2023 и 2024 годах будут платить 50% транспортного налога. Проект данного закона был утвержден на заседании правительства Свердловской области под руководством губернатора Евгения Куйвашева. Закон действовал с 2021 года, и его предложено продлить, уточняет департамент информационной политики региона.



«Чтобы воспользоваться льготой, компании должны сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее 90% к уровню прошлого года, а также гарантировать размер зарплаты не менее 100% к предыдущему году», — рассказала и. о. министра экономики и территориального развития Татьяна Гладкова.



Принятый законопроект будет рассмотрен в Законодательном собрании Свердловской области.



Ранее стало известно, что налоговые преференции в Свердловской области на ближайшие три года оцениваются в 20 млрд руб. ежегодно. Освободившиеся средства предприятия смогут направить на свое развитие: обновление основных производственных средств, создание новых рабочих мест, увеличение зарплаты сотрудникам.



В департаменте уточняют, что руководство региона организует меры по снижению нагрузки на бизнес. По инициативе Е. Куйвашева на Среднем Урале уменьшены ставки по налогу на имущество для деловых и торговых центров, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. В следующие шесть лет будет действовать ограничение на любые новые обязательные требования для бизнеса, сохраняется мораторий на проверки бизнеса.