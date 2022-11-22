В Свердловской области налоговые преференции для бизнеса в 2023-2025 годах превысят 62 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2022. В Свердловской области объем налоговых преференций на 2023-2025 года составит 62,5 млрд руб. Министерство экономики и территориального развития ожидает, что 90% из них направят бизнесу, сообщает департамент информационной политики региона.
Освободившиеся деньги предприятия используют для своего развития: на обновление основных производственных средств, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы работникам.
«Это преференции по налогам на прибыль и имущество организаций: для участников приоритетных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов, резидентов особых экономических зон и территорий социально-экономического развития, для участников национального проекта «Производительность труда». Значительную долю составят пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» — 5% и 7%», — рассказала и. о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.
По плану министерства, в год будет выплачиваться примерно 20 млрд руб. При этом в департаменте информполитики уточняют, что власти Среднего Урала системно работают над снижением нагрузки на бизнес. Например, по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в регионе уменьшены ставки по налогу на имущество для деловых и торговых центров, налоговая база по которым определяется исходя из кадастровой стоимости. В Свердловской области на шесть лет ограничено действие всех новых обязательных требований для бизнеса. Также сохраняется мораторий на его проверки.
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