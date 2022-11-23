Особняк на улице Малышева в Екатеринбурге хотят признать памятником

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Экспертиза рекомендовала присвоить статус памятника особняку по адресу Малышева, 38 и взять его под охрану. Об этом говорится в заключении экспертизы, опубликованном на сайте областного Управления ОКН.



Эта усадьба находится рядом с площадкой, где планируется строительство тридцатиэтажного отеля. Возвести здание намерена компания «Радиус-2».



Сам особняк построен во второй половине XIX века, а после перестраивался. В разное время здесь находились колбасная лавка и портерная, в советские годы там был размещен магазин.



«Историческая ценность заключается в том, что объект в целом сохранил объемно-планировочное решение, композицию и декор фасадов, подлинную конструктивную систему (кирпичные стены). Композиция и фасадное декоративное убранство в уровне второго этажа главного фасада почти полностью сохранились», — говорится в заключении экспертизы.