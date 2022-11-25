Для «Радиуса-2» подготовят замечания

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения, посвященные проекту планировки и межевания территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. На этом участке предполагается строительство административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Заказчиком выступает компания «Регент». Обсуждения пройдут с 27 января по 24 февраля.



Проекты и прилагаемые к ним материалы будут размещены на официальном сайте администрации города. Также в холле второго этажа здания администрации разместят экспозицию проектов. Она будет действовать с 3 по 24 февраля в будние дни.







Отметим, что планы по строительству «Радиуса-2» начали обсуждаться еще осенью 2021 года. Здание должно появиться на месте парковки рядом с комплексом апартаментов «Радиус Централ Хаус». В здании предусмотрены гостиничная и офисная части. Первая займет 12,6 тыс. кв. м. (375 номеров на 455 человек), вторая — 465 кв. м. (рассчитана на 31 офисного сотрудника). В прошлом году государственная историко-культурная экспертиза дала разрешение на строительство «Радиуса-2».



Однако со стороны наблюдателей и экспертов имеется ряд вопросов и претензий.



Сама история этого проекта уже началась со скандала. В ноябре 2021 года на улице Малышева, 38б был снесен старинный дом XIX века — флигель усадьбы Поповичевых, который бы помешал строительству высотки. Общественники отмечали, что работы прошли с нарушениями. Постройка находилась в охранной зоне ОКН «Дом контор». Здесь допустимо сносить только объекты, не имеющих историко-культурной ценности. Но в отношении разрушенной усадьбы такие работы не проводились, указывают эксперты.







Однако отметим, что год спустя Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области рекомендовало присвоить статус памятников двум зданиям неподалеку. Это дома на улице Малышева № 38 и 40, которые предлагается взять под охрану. Оба здания появились в Екатеринбурге во второй половине XIX века. В доме № 38, известном как «Дом Поповичевых», в разное время находились колбасная лавка и портерная, в советские годы там был размещен магазин. Находящееся рядом здание № 40 называют «Домом Линдеров». Долгое время тут была аптека, принадлежащая одноименному роду. В 1920-е годы ее «муниципализировали». Здесь находилось представительство «Азнефти», а потом зданию были вновь возвращены аптечные функции. Оба здания могут стать потенциальной помехой для будущей стройки.



Существуют и другие претензии к будущему «Радиусу-2». Например, вызывает вопросы сам вид планируемого здания. Это будет стеклянная высотка, видная из любой точки исторического центра Екатеринбурга. Сомнительно, что новое здание изменит архитектурный облик уральской столицы в лучшую сторону.







Вторая проблема касается низкой транспортной доступности отеля. Эта территория нуждается в кардинальной реконструкции всей дорожной сети, поскольку имеющиеся внутриквартальные проезды слишком узкие, а место для их расширения крайне ограничено.



Проект подразумевает подземную автостоянку на 48 машино-мест, открытую стоянку на два места и стоянку такси на 10 мест (с возможностью принимать автобусы). Но с большой вероятностью обновленной инфраструктуры будет недостаточно для обслуживания постояльцев, офисных сотрудников и гостей комплекса. Многим из них придется парковать автомобили возле других объектов. Если учесть, что сейчас на месте будущей стройки находится парковка, это может серьезно усложнить транспортную ситуацию в и без того перегруженном центре Екатеринбурга.



Также планируется создать новый проезд к комплексу со стороны улицы Малышева, ради которого и был снесен флигель усадьбы Поповичевых. Но новый въезд может увеличить нагрузку на внутренние проезды в квартале, на которых и так сформирован очень плотный трафик, приводящий к ежедневным заторам. Неудобства могут возникнуть и у пешеходов, вынужденных пропускать машины.







Вдобавок проект пренебрегает проблемами всего квартала. На территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Вайнера — Радищева представлена хаотичная застройка, обветшавшие здания, большое число непривлекательных граффити и торчащие повсюду провода от кондиционеров. Почти нет пешеходных дорожек и объектов благоустройства. Эксперты указывали на это, еще когда возведение высотки обсуждалось на градсовете. Новый объект вряд ли приведет к изменению этой ситуации в лучшую сторону.



УрБК будет следить за развитием событий.