В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения по строительству гостиничного комплекса «Радиус-2»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Екатеринбурге с 27 января по 24 февраля будут идти общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. Об этом сообщается на сайте администрации города.



На этой территории планируется строительство административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Заказчиком проекта выступает компания «Регент».



Отметим, что проект здания получил ряд замечаний от градсовета Екатеринбурга еще в 2021 году. Вдобавок рядом с ним находится несколько объектов, претендующих на звание памятников.