УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:21

В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения по строительству гостиничного комплекса «Радиус-2»

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. В Екатеринбурге с 27 января по 24 февраля будут идти общественные обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Радищева — Вайнера. Об этом сообщается на сайте администрации города.

На этой территории планируется строительство административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Заказчиком проекта выступает компания «Регент».

Отметим, что проект здания получил ряд замечаний от градсовета Екатеринбурга еще в 2021 году. Вдобавок рядом с ним находится несколько объектов, претендующих на звание памятников.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.10.2021 Градсовет Екатеринбурга рекомендовал доработать концепцию строительства небоскреба у «Дома контор»

УрБК, Екатеринбург, 28.10.2021. Архитектурно-градостроительный совет (Градсовет) Екатеринбурга рекомендовал инвестору ...

26.10.2021 Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга рассмотрит проект строительства высотки у «Дома контор»

УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Архитектурно-градостроительный совет Екатеринбурга 28 октября рассмотрит концепцию ...

26.05.2021 В Екатеринбурге стартовали общественные обсуждения по строительству новых проездов над железнодорожными путями

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Администрация Екатеринбурга назначила проведение общественных обсуждений по проектам ...

06.06.2019 В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии из Академического района

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский постановил организовать общественные ...

18.03.2019 В Екатеринбурге пройдут общественные слушания по проекту нового здания УФСБ России по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2019. В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения проекта планировки строительства нового ...

Популярные новости
20.01.2023За две недели 2023 года в Таиланд прибыло почти 100 тыс. туристов из России13.01.2023«Атомстройкомплекс» перешел к созданию монолитного каркаса новой школы в Академическом районе Екатеринбурга16.01.2023Вкладчикам изменили налог13.01.2023В Екатеринбурге 16 января завершится сбор предложений горожан об объектах для первоочередного благоустройства в 2024 году13.01.2023В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева
Архив новостей
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18