Высотку обложили памятниками

Экспертиза рекомендовала присвоить статус памятников двум зданиям на улице Малышева в Екатеринбурге, которые находятся рядом с местом строительства будущего 30-этажного административно-гостиничного комплекса. Речь идет о домах № 38 и 40, которые предлагается взять под охрану. К такому заключению пришли по результатам экспертиз в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.



Оба здания появились в Екатеринбурге во второй половине XIX века. В доме № 38, известном как «Дом Поповичевых», в разное время находились колбасная лавка и портерная, в советские годы там был размещен магазин.







«Историческая ценность заключается в том, что объект в целом сохранил объемно-планировочное решение, композицию и декор фасадов, подлинную конструктивную систему (кирпичные стены). Композиция и фасадное декоративное убранство в уровне второго этажа главного фасада почти полностью сохранились», — говорится в заключении экспертизы.



Находящееся рядом здание № 40 называют «Домом Линдеров». Долгое время здесь располагалась аптека, принадлежащая одноименному роду. В 1920-е годы она была «муниципализирована». Здесь находилось представительство «Азнефти», а потом зданию были вновь возвращены аптечные функции.



«Градостроительная ценность объекта обуславливается тем, что он является составным элементом исторической пространственно-планировочной структуры локального участка улицы Малышева, сложившейся во второй половине ХIХ века, рядовым элементом исторической красной линии улицы, взаимодействует с ближним историко-архитектурным окружением — соседним «Домом Поповичевых», выявленным объектом культурного наследия по ул. Малышева, 38», — отмечается в экспертизе.







Следует уточнить, что в обоих документах указывается на градостроительную, историко-архитектурную, архитектурно-художественную и историческую ценность домов.



«Таким образом, объект обладает выраженными ценностными характеристиками, достаточными для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации», — сказано в них.



Особого внимания заслуживает контекст, в котором здания рекомендовано признать памятниками. Летом все та же структура дала разрешение на строительство 30-этажного административно-гостиничного комплекса «Радиус-2» возле «Дома контор» (Малышева, 42). Высотка должна появиться в границах улиц Малышева — 8 Марта — Вайнера — Радищева на месте парковки рядом с комплексом апартаментов «Радиус Централ Хаус». Годом ранее поблизости был снесен дом 38б, который мешал будущей стройке.



Проект разработан ООО «ПФ Востокпроект» по заказу инвестора ООО «РЕГЕНТ». В здании предусмотрены гостиничная и офисная части. Первая займет 12,6 тыс. кв. м. (375 номеров на 455 человек), вторая — 465 кв. м. (зона рассчитана на 31 офисного сотрудника).



Стоит отметить, что к самому проекту у экспертов и наблюдателей имеется ряд вопросов и претензий. Например — со стороны градсовета Екатеринбурга.







Замечания начинаются уже с того, как будущая высотка будет встроена в архитектурный ансамбль. Рядом с историческими особняками появится стеклянное 30-этажное здание, которое будет видно из любой точки исторического центра Екатеринбурга. Его влияние на архитектурный облик города будет скорее негативным.



Скепсис вызывает и транспортная доступность будущего отеля. На этом участке требуется реконструировать всю дорожную сеть: внутриквартальные проезды слишком узкие, а расширить их практически некуда, если это вообще возможно. В проекте предусматривается подземная автостоянка на 48 машино-мест, открытая стоянка и стоянка такси на 10 мест (с возможностью принимать автобусы). Но кажется сомнительным, что этого хватит для обслуживания 30-этажного здания, предполагающего прием гостей.



По проекту также планируется создать новый проезд со стороны улицы Малышева на том месте, где раньше находился дом № 38б. Но это может стать причиной роста нагрузки на центральную улицу. И так значительный трафик осложнится необходимостью пропускать машины во «двор» или из него.







Отдельного внимания заслуживают проблемы всего квартала улиц Малышева — 8 Марта — Вайнера — Радищева. На этой территории представлена хаотичная застройка и ветхие здания, стены покрыты граффити, повсюду торчат провода и кондиционеры. К тому же здесь нет пешеходных дорожек и объектов благоустройства. Ранее эксперты отмечали, что нужно скорее обсуждать решение проблем всего квартала, чем строительство нового объекта. Также главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков поднимал вопрос о необходимости утвердить проект планировки территории в границах улиц Малышева — 8 Марта — Вайнера — Радищева.



Сейчас высотке формально дали добро на ее создание, однако проект вызывает ряд серьезных вопросов. В том числе — о целесообразности появления здания и о том, как оно повлияет на архитектуру города.



УрБК будет следить за развитием событий.