Два дома возле будущей высотки «Радиус-2» в центре Екатеринбурга признали объектами культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включило «Дом Поповичевых» (ул. Малышева, 38) и находящийся рядом «Дом Линдера» (ул. Малышева, 40) в реестр объектов культурного наследия. Об этом говорится в соответствующих приказах ведомства, размещенных на региональном портале правовой информации.



Оба построенных в XIX веке здания находятся в центре Екатеринбурга. Рядом с ними планируется построить 30-этажный административно-гостиничный комплекс «Радиус-2» по заказу ООО «РЕГЕНТ». Ранее, чтобы освободить пространство для будущей стройки, был снесен старинный дом XIX века — флигель усадьбы Поповичевых.



Отметим, что сейчас в уральской столице идут общественные обсуждения проекта. В рамках них авторы поделились некоторыми деталями. В том числе они сообщили, что в гостинице планируется 395 номеров, подземный паркинг на 39 машино-мест, открытая автостоянка на три машино-места.



Добавим, что ранее в адрес проекта поступали критика и комментарии со стороны экспертов и наблюдателей.