Из чего производится элитный фасадный декор для загородных домов

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Винтажные декоры от Эггер в дизайне изысканной мебели

Сегодня винтаж стал настоящим модным трендом. Изначально термин «Vintage», который с английского переводится как ...

Стена с телевизором: выбираем подходящие варианты декора

В гостиной, как правило, два главных предмета интерьера: диван и телевизор. И стена за диваном, и стена с телевизором ...

Восточный фасад Дома Харитонова в Екатеринбурге отреставрируют осенью 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2016. В Екатеринбурге к осени этого года отремонтируют восточный фасад Дома ...

Победителем аукциона на использование двух из трех водоемов Парка лесоводов России в Екатеринбурге признано ООО «Декор»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2012. Победителем аукциона на использование двух из трех водоемов Парка лесоводов России в ...

Каменск-уральское ООО «Декор центр» признано недобросовестным поставщиком в Перми

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2012. ООО «Декор центр» (г. Каменск-Уральский) признано недобросовестным поставщиком. ...