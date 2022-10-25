Из чего производится элитный фасадный декор для загородных домов

Элитный декор фасада получил особую популярность при строительстве коттеджей и реконструкции исторических зданий. Первоначально элитный декор создавался из природного камня, гипса и дерева. Среди его элементов наиболее часто выделяют ордера, карнизы, лепнину, рельефы и молдинги. Подробнее ознакомиться с разнообразием фасадного декора можно здесь https://topfacade.ru
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Декор премиум-класса ассоциируется с высоким общественным положением владельцев дома, хорошим вкусом и материальным достатком. Подобное отношение связано с историей архитектуры в России на рубеже 17-18 веков. Именно в данный период времени внешний облик российских зданий изменился с приходом европейских стилей, которые в фасадном декоре использовали классические элементы различных эпох, в том числе римской античности, итальянского Ренессанса, дореволюционного французского классицизма и ампира.Преимущества элитного декора из искусственного камня
На сегодняшний день элитный фасадный декор производится из современных искусственных материалов, которые позволяют создавать архитектурные элементы серийно. Применение искусственного камня в изготовлении декоративных изделий обусловлено множеством преимуществ данного материала, среди которых особое место занимает эстетичный внешний вид.Достоинства декора премиум-класса из искусственного камня:
— Небольшой вес.
Декоративные изделия с маленьким весом не оказывают чрезмерной нагрузки на фундамент и несущие конструкции.
— Долговечность и прочность.
Искусственный материал имеет долгий срок эксплуатации, он не подвержен коррозии и ультрафиолету.
— Низкая теплопроводность.
Декор из искусственного камня создает дополнительную теплозащиту для наружных стен дома.
— Устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур.
Материал формирует барьер, который не позволяет влаге просачиваться в стены во время осадков.Что включает в себя элитный фасадный декор
Декор фасада в классическом стиле предусматривает оформление оконных и дверных проемов с использованием рам, сандриков, карнизов, подоконных “тумб”, пилястр и других традиционных элементов. Также элитный фасадный декор подразумевает применение колонн, молдингов, замков, арок, балюстрад, угловых изделий, кронштейнов, бордюров и розеток.
Чтобы гармонично украсить придомовую территорию, не стоит ограничиваться стандартным набором фасадных элементов. В дополнение к имеющемуся декору эффектно выделить дом помогут беседки, цветочницы, скульптуры, вазоны и скамейки.Сколько стоит премиум-декор
Стоимость элитного декора варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как сложность формы, расход материала и трудоемкость изготовления. При выборе декоративных элементов стоит обратить внимание на их визуальные эффекты, ведь правильно подобранный декор поможет зрительно увеличить или уменьшить фасад, замаскировать дефекты.
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