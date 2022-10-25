УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
Вчера, 15:15

Из чего производится элитный фасадный декор для загородных домов

Элитный декор фасада получил особую популярность при строительстве коттеджей и реконструкции исторических зданий. Первоначально элитный декор создавался из природного камня, гипса и дерева. Среди его элементов наиболее часто выделяют ордера, карнизы, лепнину, рельефы и молдинги. Подробнее ознакомиться с разнообразием фасадного декора можно здесь https://topfacade.ru.

Из чего производится элитный фасадный декор для загородных домов

Декор премиум-класса ассоциируется с высоким общественным положением владельцев дома, хорошим вкусом и материальным достатком. Подобное отношение связано с историей архитектуры в России на рубеже 17-18 веков. Именно в данный период времени внешний облик российских зданий изменился с приходом европейских стилей, которые в фасадном декоре использовали классические элементы различных эпох, в том числе римской античности, итальянского Ренессанса, дореволюционного французского классицизма и ампира.

Преимущества элитного декора из искусственного камня

На сегодняшний день элитный фасадный декор производится из современных искусственных материалов, которые позволяют создавать архитектурные элементы серийно. Применение искусственного камня в изготовлении декоративных изделий обусловлено множеством преимуществ данного материала, среди которых особое место занимает эстетичный внешний вид.

Достоинства декора премиум-класса из искусственного камня:

Небольшой вес. Декоративные изделия с маленьким весом не оказывают чрезмерной нагрузки на фундамент и несущие конструкции.
Долговечность и прочность. Искусственный материал имеет долгий срок эксплуатации, он не подвержен коррозии и ультрафиолету.
Низкая теплопроводность. Декор из искусственного камня создает дополнительную теплозащиту для наружных стен дома.
Устойчивость к повышенной влажности и перепадам температур. Материал формирует барьер, который не позволяет влаге просачиваться в стены во время осадков.

Что включает в себя элитный фасадный декор

Декор фасада в классическом стиле предусматривает оформление оконных и дверных проемов с использованием рам, сандриков, карнизов, подоконных “тумб”, пилястр и других традиционных элементов. Также элитный фасадный декор подразумевает применение колонн, молдингов, замков, арок, балюстрад, угловых изделий, кронштейнов, бордюров и розеток.

Чтобы гармонично украсить придомовую территорию, не стоит ограничиваться стандартным набором фасадных элементов. В дополнение к имеющемуся декору эффектно выделить дом помогут беседки, цветочницы, скульптуры, вазоны и скамейки.

Сколько стоит премиум-декор

Стоимость элитного декора варьируется в зависимости от нескольких факторов, таких как сложность формы, расход материала и трудоемкость изготовления. При выборе декоративных элементов стоит обратить внимание на их визуальные эффекты, ведь правильно подобранный декор поможет зрительно увеличить или уменьшить фасад, замаскировать дефекты.

LdtCKDLph
Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
25.10.2022 Винтажные декоры от Эггер в дизайне изысканной мебели

Сегодня винтаж стал настоящим модным трендом. Изначально термин «Vintage», который с английского переводится как ...

04.09.2019 Стена с телевизором: выбираем подходящие варианты декора

В гостиной, как правило, два главных предмета интерьера: диван и телевизор. И стена за диваном, и стена с телевизором ...

03.08.2016 Восточный фасад Дома Харитонова в Екатеринбурге отреставрируют осенью 2016 года

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2016. В Екатеринбурге к осени этого года отремонтируют восточный фасад Дома ...

28.06.2012 Победителем аукциона на использование двух из трех водоемов Парка лесоводов России в Екатеринбурге признано ООО «Декор»

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2012. Победителем аукциона на использование двух из трех водоемов Парка лесоводов России в ...

17.05.2012 Каменск-уральское ООО «Декор центр» признано недобросовестным поставщиком в Перми

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2012. ООО «Декор центр» (г. Каменск-Уральский) признано недобросовестным поставщиком. ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (639)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18