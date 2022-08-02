Дороги для гостеприимства

В Екатеринбурге завершается ремонт улично-дорожной сети, проходивший в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД). Часть магистралей, которые в этом году подверглись модернизации, проходит рядом с достопримечательностями уральской столицы.



Так, в начале этого сезона специалисты отремонтировали участок улицы Большакова, от Московской до 8 Марта, вдоль которого расположен культурно-развлекательный комплекс «Уралец». Также рядом находится «Зеленая роща» и Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь.



Вдоль отрезка улицы Куйбышева, от Московской до Белинского, где в этом году прошли дорожные работы, расположены Екатеринбургский государственный цирк, спортивный комплекс «Юность» и дендрологический парк. Также в непосредственной близости от этой магистрали находятся сад имени Павлика Морозова и парк имени 50-летия Советской власти.



Ремонт дорог вдоль туристических маршрутов Екатеринбурга совпал с другими событиями, связанными с преображением уральской столицы. Напомним, что летом этого года город вошел в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров мегаполисов, который проводил Ростуризм. В рамках реализации этого проекта Екатеринбург получит из федерального бюджета 215 млн руб.



На средства гранта в городе планируется обновить малые архитектурные формы, создать систему навигации для гостей, снабдить туристические маршруты информационными табличками, обновить вывески и витрины. Проект позволит синхронизировать несколько уже существующих объектов и дополнить планируемые: концепцию Городского пруда, улицы Вайнера, территории Исторического сквера, реализованные проекты по улице Гоголя, Энгельса и Карла Маркса. При этом в границы туристического центра города могут войти и другие территории.



Стоит отметить, что работы по ремонту дорог в рамках реализации нацпроекта БКД прошли не только на центральных магистралях города. Так, этим летом был отремонтирован участок улицы Краснофлотцев, от Старых Большевиков до переулка Черноморского. Именно здесь пройдет один из гостевых маршрутов в рамках проведения студенческих игр. Вдоль этого отрезка дороги располагается спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец», где строители сейчас завершают реконструкцию. Уже готовы административно-бытовые корпуса и легкоатлетические стадионы. Весь комплекс работ будет завершен в декабре текущего года.



Также благодаря нацпроекту БКД ремонтируются дороги к туристическим объектам по всей Свердловской области. Одна из приоритетных задач, стоящих перед дорожниками в рамках нацпроекта, — связать комфортными и безопасными дорогами места, значимые для уральцев и гостей региона.



Так, в рамках нацпроекта ремонтируется дорога вблизи военно-исторического парка «Покровский рубежЪ». Этот проект появился благодаря одноименному фестивалю реконструкторов, проходившему рядом с селом Покровское под Артемовским. На его развитие направлена субсидия из областного бюджета. Ремонтные работы проходят на 8 км дороги, ведущей в обход села Покровское на территории Артемовского городского округа.



Помимо этого, работы ведутся на подъездных дорогах к поселку Гари, где по поручению губернатора Евгения Куйвашева планируется создать туристический центр. На эти цели направлено 84 млн руб. из казны области.



«Еще год назад мы задумали создать в Гаринском районе туристический центр для рыбаков, охотников и путешественников. В экологически чистом районе, на берегу реки Сосьвы, построят станцию на 20 лодок, девять домиков для гостей, и баню. Центр начнет работу до конца года», — сообщил свердловский губернатор в своем Telegram-канале.



Кроме повышения туристической привлекательности, ремонт дорог имеет здесь высокую социальную значимость, обеспечивая транспортную доступность ряда отдаленных сел и деревень. Ведется капитальный ремонт дороги Гари — Таборы на участке с 27 по 37 км на территории Гаринского городского округа. Благодаря договоренностям главы региона с ПАО «Транснефть» ремонт дороги проходит в партнерстве с частной компанией.



Также в рамках нацпроекта ведется ремонт участка длиной в 9 км на автомобильной дороге Серов — Сосьва — Гари. На текущий момент уже 5,4 км сдано в эксплуатацию.



В рамках нацпроекта БКД также запланировано улучшение транспортной доступности природного парка «Оленьи ручьи». За 2021-2022 годы в рамках нацпроекта было отремонтировано 14 км маршрута, ведущего в природный парк, на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти на территории Нижнесергинского муниципального района.



Стоит добавить, что власти города и области планомерно проводят модернизацию улично-дорожной сети и междугородних трасс, делая Средний Урал удобным и комфортным для местных жителей и туристов.