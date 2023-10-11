Власти Екатеринбурга подвели итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за пять лет

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Екатеринбурге подвели итоги реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) за период с 2019 по 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Всего за пять лет специалисты модернизировали 188 светофорных объектов и отремонтировали 99 участков автодорог в разных районах города. Общая площадь обновленного покрытия составила более 1 млн 853 тыс. кв. м., протяженность — более 120 км.



В том числе в нормативное состояние были приведены транспортные развязки на пересечении улиц Луганской и Объездной, 40-летия Комсомола и Сибирского тракта, Серафимы Дерябиной, Репина и Гурзуфской.



Наиболее капиталоемким проектом усовершенствования развязок стало расширение объекта у концерна «Калина» на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. В настоящее время готовность объекта составляет 70%. По завершении работ общая протяженность новых дорог здесь составит 9,85 км, из них 2,5 км — суммарная длина эстакад и путепроводов.



Стоит добавить, что ремонт дорог производился не только в центре Екатеринбурга, но и в отдаленных территориях. Особое внимание здесь уделялось улицам около социальных и спортивных объектов. Так, строители отремонтировали участок улицы Краснофлотцев, от Старых Большевиков до переулка Черноморского, на котором располагаются средняя школа № 107 и спортивно-оздоровительный комплекс «Калининец». А на отремонтированном участке от дома № 108 по улице Белинского до улицы Щорса расположены сразу три соцобъекта — поликлиника № 2 ЦГКБ № 6, средняя школа № 17 и Уральский государственный аграрный университет.



Также в нормативное состояние привели дороги вблизи исторических объектов и мест отдыха горожан и гостей города: участок улицы Большакова, от Московской до 8 Марта, на котором расположены КРК «Уралец» и аллея у Дворца спорта; отрезок улицы Куйбышева, от Московской до Белинского, где находятся Екатеринбургский Государственный цирк и спортивный комплекс «Юность», Дендропарк и сад Центра современного искусства.



Напомним, что нацпроект БКД продлится до 2030 года. В рамках его реализации в Екатеринбурге в 2024 году будут отремонтированы участки автодорог общей площадью 260,68 тыс. кв. м. и протяженностью 13,4 км.